Mehmet Sevigen'in oğlu evlendi: Siyasiler düğüne akın etti

Siyaseti bir araya getiren düğün...

Önceki dönem CHP milletvekillerinden, bir dönem Devlet Bakanlığı da yapmış olan Mehmet Sevgen’in oğlu Berke Sevigen, Nurcan Yıldız ile hayatını birleştirdi.

ÇIRAĞAN'DA DÜZENLENDİ

Çiftin nikah töreni Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirildi.

ÜNLÜ İSİMLER SAHNE ALDI

Düğünde Funda Arar ve Kubat sahne alırken, Orhan Gencebay, Yavuz Bingöl ve birçok sanatçı ve oyuncu da düğünde davetliler arasında yer aldı.

SİYASİ İSİMLERİ BİR ARAYA GETİRDİ

Düğüne siyasi katılım ise dikkat çekti.

CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Başbakan ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, CHP Milletvekili İlhan Kesici, İstanbul Valisi Davuk Gül ve çok sayıda siyasi isim düğüne katılanlar arasında yer aldı.

KILIÇDAROĞLU NİKAH ŞAHİDİ OLU

Düğünde çiftin nikah şahitliklerini Kemal Kılıçdaroğlu yaptı.

Çift evlilik cüzdanlarını eski Başbakan Binali Yıldırım'ın elinden aldı.

"HER BİRİNİZE AYRI AYRI TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Tören dolayısıyla mutluluğunu ifade eden Sevigen, "Bu gece burada muhteşem bir mozaik var. İş, siyaset ve sanat camiasından çok kıymetli dostlarım bizi yalnız bırakmadı. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.