Mehmet Şimşek'ten hakkındaki iddialara yanıt

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hakkında asılsız iddialar ortaya atıldı.

İddiaların bazı basın yayın organlarında kendine yer bulması üzerine Şimşek, açıklama yaptı.

İDDİALARA İLİŞKİN PAYLAŞIM YAPTI

Şimşek, bir gazetede bakan olmadığı döneme ilişkin tek bir fotoğrafla bugün manşetten zorlama bir haber yapıldığını belirterek, "Hayatımda ilk kez gördüğüm kişilerin geçmişlerini ve geleceklerini bilmem imkansızdır." ifadesini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından, bir gazetede yer alan hakkındaki iddialara ilişkin paylaşım yaptı.

"GERÇEK DIŞI SALDIRILARIN SONUCA ULAŞAMAYACAĞI BİLİNMELİDİR"

Bakan olmadığı döneme ilişkin, tek bir fotoğrafla, bugün manşetten ve zorlama bir haber yapıldığına işaret eden Şimşek, şunları kaydetti: