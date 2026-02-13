Mehmetçik kış tatbikatında

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mehmetçik, zorlu koşullarda görevini sürdürüyor.

7/24 vatan nöbetini sürdüren Mehmetçik, kış tatbikatı gerçekleştirdi.

Bu kapsamda da, Milli Savunma Bakanlığınca Şehit Piyade Teğmen Harun Aslan Kış Tatbikatı-2026'ya ilişkin, X üzerinden bir video yayınladı.

"9'UNCU KOMANDO TUGAY KOMUTANLIĞI"

Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, 9'uncu Komando Tugay Komutanlığı personeli tarafından Kars'ın Sarıkamış ilçesinde icra edilen Şehit Piyade Teğmen Harun Aslan Kış Tatbikatı-2026'ya katılım sağlandığı bildirildi.

"YÜKSEK HAREKAT"

"Derin kar ve şiddetli soğuklarda taktik akın, askeri kayakçılık ve muharebe eğitimi başarıyla gerçekleştirildi. Zorlu hava ve arazi şartlarında yüksek harekat" ifadelerinin kullanıldığı paylaşımda, tatbikattan görüntüler de yer aldı.