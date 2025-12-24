Melih Gökçek: Mansur Yavaş'ı çiğ köfte gibi yoğururum

MELİH GÖKÇEK'İN KONUK OLDUĞU PROGRAMIN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

Siyasetin hızı artıyor...

Bu süreçte ise siyasetin nabzını Ensonhaber yokluyor.

ENSONHABER'İN SORULARINI YANITLADI

Ensonhaber YouTube kanalında Çağlar Cilara'nın moderatörlüğünde yayınlanan 'Son Durum' programının konuğu, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek oldu.

Ankara siyasetindeki son durum ve belediye çalışmalarına ilişkin birçok soruya cevap veren Melih Gökçek, dikkat çeken ifadeler kullandı.

MANSUR YAVAŞ'IN ADAYLIĞI SORULDU

Melih Gökçek, Çağlar Cilara'nın "CHP sizce Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanı adayı yapar mı?" sorusuna yanıt verdi.

Gökçek, "Yapmaz. Kabiliyeti yok, bir de kendilerine sadık olmaz. Kendileri varken niye bunu kalkıp da gündeme getirip de yapsınlar ki? Yüzde bir trilyon aday olmak istiyor." dedi.

"KAZANMA İHTİMALİ SIFIR"

"Mansur Yavaş, CHP dışında başka bir partiden aday olur mu?" sorusuna yanıt veren Gökçek, "O garanticidir. Hesap yapar, anket yapar, bakar ki bir şey çıkmıyor, hemen vazgeçer. Aday olursa kazanma ihtimali sıfır." diye konuştu.

"MANSUR YAVAŞ'I ÇİĞ KÖFTE GİBİ YOĞURURUM"

Gökçek, "Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben bu adamla iki sefer karşı karşıya geldim. İki sefer karşı karşıya geldiğimde ikisini de yendim. Yedi düvel bir araya geldi, beni yenemedi. Bunda iş yok. Yeter ki bilesin. Artık bizim yaşımız geçti ayrı bir konu da. Ben bugün o adamla yeniden karşı karşıya gelsem tövbe büyük sözüme, çiğ köfte gibi yoğururum onu." ifadelerini kullandı.

"SÖYLEDİKLERİMİN BİR TANESİNE CEVAP VEREMEZ"

"Sizin karşınızda kazanma ihtimali yok mu?" sorusunu da cevaplayan Gökçek, "Sıfır. Allah'ın inayetiyle. Kendimden o konuda eminim. Yani bir seçim atmosferine girdiğinde şimdi sizle konuştuğumuz gibi her gün televizyona çıkacaksın o zaman. Her gün ben söyleyeceğim bu lafları. Hangisine cevap verecek? Şimdi bu verdiklerim, anlattıklarımın hangisine cevap verebilir? Bir tanesine cevap versin gider elini öperim. Veremez." dedi.



