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Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Nisan tarihinde Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi'ne katılarak burada İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüşme gerçekleştirmişti.

Görüşme sonrası ortak basın toplantısında konuşan iki isim, dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettikleri Türkiye-İtalya Dördüncü Hükümetlerarası Zirvesi, Yunan basınında geniş yankı uyandırdı.

11 ALANDA İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMALARI ÖN PLANDA

Yunan basınında yer verilen haberlere göre, zirvenin sonuçları Atina’da tepki topladı.

Öte yandan, haberlerde, iki ülke arasında 11 alanda iş birliği anlaşmasının imzalanmasına ve iki liderin açıklamalarına geniş yer verildi.

İTALYA, MELONI VE AVRUPA BİRLİĞİ'NE SERT ELEŞTİRİ

Yunan medyasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Roma ziyaretinin Türkiye açısından son derece başarılı geçtiğinin altı çizildi.

İtalya, Meloni ve Avrupa Birliği ise eleştirilerin odağı oldu.

"TARTIŞMASIZ BAŞARI" YORUMU

Ülkenin en çok izlenen televizyonlarından Skai’de, zirvenin Erdoğan’ın “tartışmasız başarısı” olduğu şeklinde yorumlandı.

Gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin dikkat çeken başlığı ise Kathimerini gazetesi attı.

Gazete haberi, “Daha yakın iş birliği için Erdoğan-Meloni flörtü” başlığıyla verdi.

"MELONI, ERDOĞAN'A AVRUPA SAVUNMASI KAPILARINI AÇIYOR"

Haber sitesi Proto Thema ise şu yorumlarda bulundu:

Yayımlanan ortak bildiri tamamen Türk yanlısı. İtalya, Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanlarının belirlenmesi konusunda, Türkiye’nin görüşünü sahipleniyor. Bildiride, Kıbrıs için de tek kelime yok.

İdisis haber sitesi de, “Meloni, Erdoğan’a Avrupa savunması kapılarını açıyor” ifadelerine yer verdi.