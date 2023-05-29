Memleket Partisi destekçileri, Sevilay Yılman hakkında suç duyurusunda bulunacak Memleket Partisi destekçileri, "Salı günü Sevilay Yılman hakkında 75 Memleket Partili arkadaşımız ile birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağız. Kendisine savunma pozisyonu bırakmayacağız. Tazminatı tamamen Memleket Partisi'ne bağışlayacağız" ifadelerini kullandı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, seçim süreci boyunca en fazla yıpranan adaylardan birisi oldu.

Seçimin ilk turunda bazı kaset yalanları nedeniyle zor günler yaşayan İnce, adaylıktan çekildiğini duyurdu.

FETÖ eliyle kendisine kumpas kurulduğunu söyleyen İnce, ikinci turda da kimseye destek vermeyeceğini açıkladı.

Muharrem İnce'nin destekçileri ise tepki koymak için sandığa gitti ve çoğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekledi.

Seçim boyu sosyal medyadan algı yapan ve vatandaşları yanlış yönlendiren Gazeteci Sevilay Yılman ise Memleket Partisi destekçileri tarafından tepki aldı.

Memleket Partisi destekçileri, Sevilay Yılman hakkında suç duyurusunda bulunacak.

Açıklama geldi

Memleket Partisi destekçileri yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Salı günü Sevilay Yılman hakkında 75 Memleket Partili arkadaşımız ile birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağız.

Kendisine savunma pozisyonu bırakmayacağız. Tazminatı tamamen Memleket Partisi'ne bağışlayacağız."

Muharrem İnce: Torunlarımın yanına gideceğim

Seçim günü oy kullandıktan sonra açıklama yapan Muharrem İnce ise köyüne, torunlarının yanına gideceğini ve dinleneceğini söyledi.