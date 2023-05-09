Memleket101: Muharrem Siyasetin kamuoyunda en çok tartışılan başlıklarının 'Memleket101' başlığı ile konu edildiği yeni videoda, yerli ve milli otomobil Togg'a karşı çıkan muhaliflerin nasıl ilk önce sıraya girdikleri eğlenceli bir video ile anlatıldı.

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Demokrasi adına Türkiye tarihi bir seçime hazırlanıyor.

Pazar günü seçmen sandık başına gidecek.

Heyecan dolu bu son düzlükte siyasilerin kampanya performansı kadar onlara gönül verenlerin ürettiği dijital içerikler ve sosyal medya paylaşımları da dikkat çekiyor.

Memleket101 serisi

Son olarak siyasetin kamuoyunda en çok tartışılan başlıklarının konu edildiği 'Memleket101' başlıklı bir seri başladı.

İlk videoda Kemal Kılıçdaroğlu'nun "300 milyar bulacağım" vaadi yer alırken son videoda muhalefetin Muharrem İnce ve oy bölme tartışmaları konu edildi.

"Memleket101: Konu Muharrem gerisini biliyorsunuz" başlıklı video, CHP'lilerin Muharrem İnce ile olan çıkmazını en açık şekilde ortaya koyuyor.

Bir önceki video gibi bu video da kısa sürede sosyal medyada dolaşıma girerek binlerce beğeni aldı.