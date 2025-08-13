Memur-Sen, hükümetin teklifini beğenmedi: Meydanlara çıkıyoruz

Milyonların beklediği haber...

Memur ve memur emeklilerinin zam oranı için hükümet ilk teklifini verdi.

İLK TEKLİF BELLİ OLDU

Sendikaların ortaya koyduğu zam teklifleri hükümet tarafından değerlendirilip zam teklifi verildi.

Hükümet tarafının zam teklifi, 2026 yılının ilk 6 ay için yüzde 10, ikinci 6 ayı için 6, 2027 yılının ilk 6 ayı için 4, ikinci 6 ay için yüzde 4 şeklinde oldu.

MEMUR-SEN: TEKLİFİ REDDEDİYORUZ

Memur-Sen Genel Başkan Ali Yalçın, zam teklifinin ardından açıklama yaptı. Yalçın, teklifi reddettiklerini, ortada pazarlık yapacak bir teklif görmediklerini söyledi.

EYLEME GİDECEKLER

"Yetersiz ve adaletsiz" olarak nitelendirdiği teklifi kesin bir dille reddeden Memur-Sen, bu akşam yayınladığı sonuç bildirisiyle ülke genelinde eyleme gideceğini duyurdu.

"BU TEKLİFLE PAZARLIK MÜMKÜN DEĞİL"

Memur-Sen Başkanlar Kurulu tarafından yayınlanan bildiride, hükümetin 2026 için yüzde 10 + yüzde 6 ve 2027 için yüzde 4 + yüzde 4'lük zam teklifinin "geçmiş kayıpları telafi etmekten, gelecekteki kaygıları önlemekten" çok uzak olduğu belirtildi.

Teklifin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "En düşük memur maaşını en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz." sözüne rağmen bu hedefi sağlamadığı vurgulandı.

Bildiride, "Sorunların masada çözülmesine imkan varken işveren bu teklifle kamu görevlileri ve emeklilerini meydanlara çıkmaya zorlamıştır." ifadeleri kullanılarak, hükümetin uzlaşmaz bir tavır sergilediği ifade edildi.

GÜN GÜN O EYLEM TAKVİMİ

Memur-Sen, "hakkaniyetli ve gerçekçi bir teklif" gelene kadar devam edeceğini belirttiği eylem takvimini de kamuoyuyla paylaştı.

Buna göre süreç şöyle işleyecek:

13 Ağustos Çarşamba: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önü dahil, 81 ilde kitlesel basın açıklaması ve eylem.

14 Ağustos Perşembe: Sendikaların kendi eylemleri ve Emekli Memur-Sen eylemi.

15 Ağustos Cuma: Hükümetten gelecek yeni teklif beklenecek. Teklifin gelmemesi veya yetersiz olması durumunda eylemler sürecek.

15-16 Ağustos Cuma-Cumartesi: 81 ilde Memur/Emekli Nöbette Eylem Çadırı kurulması.

18 Ağustos Pazartesi: Ülke genelinde iş bırakma eylemi, yürüyüş ve Ankara Mitingi.

MEMUR- SEN NE İSTİYORDU?

Memur-Sen tarafından daha önce yapılan açıklamada 2026 yılı için yüzde 88, 2027 yılı için ise ilk 6 ay yüzde 20 zam, 7 bin 500 lira taban aylığı, yüzde 15 zam olmak üzere toplam yüzde 46 oranında zam istediklerini ifade etmişti.

Gözler şimdi, hükümetin cuma gününe kadar yeni ve revize edilmiş bir teklif sunup sunmayacağına çevrildi.