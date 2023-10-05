Meral Akşener İyi Partilileri uyardı: Partinin görüşü dışına çıkmayın

Genel seçimlerin ardından dağılan muhalefet cephesinde ittifak krizi sürüyor.
Seçimlerin ardından masayı dağıtan İyi Parti'de yerel seçim kararsızlığı sürüyor.
CHP’nin kalesi İzmir’den aday çıkararak tavrını ortaya koyan İyi Parti kurmayları ikiye ayrılmış durumda.
Akşener tek başına gireceklerini bir kez daha yineledi
Partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimde 81 ilde kendi adaylarını çıkaracaklarını bir kez daha yineledi.
"İttifak siyasetini reddediyoruz"
Tek başlarına olacaklarının altını çizen Akşener, "Milletten değil, pazarlıktan medet uman, ittifak siyasetini reddediyoruz." dedi.
Kurmaylarını ikna edemedi
CHP'ye rest çekerek seçimlere tek başına gireceğini duyuran Meral Akşener, kurmaylarını ise aynı görüşe inandırabilmiş değil.
Öyle ki televizyonlara çeşitli programlara katılan İyi Partili isimler, belirli koşullar durumunda ittifak yapabileceklerini ifade eden açıklamalar yapıyor.
Partilileri uyardı
Her katıldığı programda partililere gözdağı veren Akşener, GİK üyeleri ve milletvekillerini bir kez daha uyardı.
Geçtiğimiz günlerde düzenlenen İyi Parti Başkanlık Divanı Toplantısı'nda, Akşener ittifakın mümkün olmadığını sert bir dille ekibine iletti.
"Partinin görüşü dışına çıkmayın"
81 ilde tek başlarına seçimlere gireceklerini aktaran Akşener, televizyonlara çıkan parti üyelerinin bu görüşün dışına çıkmaması gerektiğini söyledi.
"Kimse yanlış anlaşılacak konuşmalar yapmasın"
İyi Parti Lideri Meral Akşener, uyarılarında şunları kaydetti:
Arkadaşlar biz 81 ilde seçimlere tek başımıza gireceğiz. Sizlerden isteğim; televizyon kanallarına çıktığınızda ya da gazetelere konuştuğunuzda bu kararımızdan farklı anlaşabilecek yorumlar yapmamanız. Genel İdare Kurulu bir karar aldı ve biz tek başımıza olacağız. Bu nedenden dolayı da hiç kimse yanlış algılanabilecek konuşmalar yapmasın.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış