İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.

Akşener'in gündeminde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in telefon göndermesi vardı.

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit haberinin ardından İyi Parti Lideri Akşener ile yaptığı telefon görüşmesine değinmiş ve ''Bazı telefonların gelmesi, gelmemesinden daha kötüdür. Gelmeyen telefonla gurur duyuyorum.'' ifadesini kullanmıştı.

Özel'e telefon görüşmesi üzerinden yüklendi

Bu sözlere sert çıkan Akşener, "PKK'lılar herhalde çok mutlu olmuştur." dedi.

Sözlerine devam eden Akşener, daha sonra CHP ve DEM Parti arasındaki ittifak sürecine değindi.

Yerel seçimlere kendi adaylarıyla gireceklerini bir kez daha vurgulayan Akşener, İyi Parti'nin ittifak teklifini kabul etmemesinin bazı şeyleri ortaya çıkardığını belirtti.

CHP'ye verdi veriştirdi: DEM ile el sıkışıp kazanın her yeri

"Hani her konuda biz suçluyduk?" diyen Akşener, CHP'ye DEM Parti'yle 'el sıkışma' çağrısı yaptı.

"Bizim seçmenimiz de cebinizde duruyorsa, DEM ile el sıkışıp kazanın her yeri." ifadelerini kullanan Akşener'in, konuyla ilgili sözleri şöyle:

"İstediğiniz kadar ağlayın zırlayın. Bu ülkede hür ve müstakil olarak seçimlere gireceğiz ve kazanacağız. Bizim müstakil olmamız bazı şeyleri ortaya çıkardı. Hani her konuda biz suçluyduk? El sıkışın kardeşim. Dürüst ve açık bir şekilde DEM ile el sıkışın. Hemen bütün her yeri kazanın. Bizim seçmenimiz de cebinizde duruyorsa, DEM ile el sıkışıp kazanın her yeri."