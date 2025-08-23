Meral Akşener, Sami Yusuf'un konserine katıldı

Siyasetten çekildikten sonra zaman zaman farklı etkinliklerde görüntülenen İYİ Parti’nin eski Genel Başkanı Meral Akşener, bu kez bir konserde görüldü.

MERAL AKŞENER, SAMİ YUSUF'UN KONSERİNDE

Kimi zaman sarı saçlarıyla, kimi zaman beyazlara dönen saçlarıyla gündeme gelen Akşener, eşi ile birlikte sanatçı Sami Yusuf’un Filistin’e destek amacıyla düzenlenen konserine katılım sağladı.

Yıllar sonra sevenleriyle buluşan Yusuf'un, İstanbul'da Festival Park Yenikapı'da gerçekleştirdiği "Ecstasy: İki Deniz Arasında" konseri yoğun ilgiyle karşılandı.

Konserden elde edilecek gelirin bir bölümü Gazze'de yaşanan insani krize destek olmak amacıyla bağışlanacak.