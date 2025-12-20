Sadettin Saran'ın ifadesi ortaya çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması genişlemeye devam ediyor.

Soruşturma kapsamında birçok isim tutuklanır ya da gözaltına alınırken bu kervana Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da katıldı.

Gece saatlerinde özel uçakla Türkiye'ye gelip taraftarlar tarafından karşılanan Saran, savcıya ifade vermek için sabah saatlerinde Çağlayan Adliyesi'ne geldi.

Savcılık karşısında 2 saat ifade veren Sadettin Saran'ın ifade işlemi tamamlandı.

SAÇ VE KAN ÖRNEĞİ ALINDI

İfade işlemi tamamlanan Saran, saç ve kan örneği alınmak üzere Adli Tıp'a sevk edildi.

Saran, Adli Tıp Kurumu'nda yaklaşık 45 dakika süren işlemlerin ardından yeniden İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Sadettin Saran, ifadesinin ardından yurt dışı çıkış yasağı koyularak adli kontrol uygulanması talebiyle serbest bırakıldı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Saran'ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.

Sadettin Saran'ın savcılık ifadesinde şu ifadeler yer aldı:

"ELA RÜMEYSA CEBECİ İLE 3 YIL ÖNCE ÇALIŞTIM"

Asos’taki evimde bulunan maddeler yapılan ilk testte uyuşturucu olarak görülebilir ama kriminal sonucunun beklenmesini talep ederim.



Ela Rümeysa Cebeci ile 3 yıl önce bana mesaj atınca tanıştım. Kendisiyle hiç uyuşturucu madde kullanmadım. Fenerbahçe Başkanlık seçimlerinde iftiraya uğradığım için pek çok kişi tarafından bana organik sakinleştiriler verildi.



Ben de bunları kullandım bunların içerisinde uyuşturucu etken maddesi olduğunu düşünmüyorum.

CEBECİ'NİN MESAJI SORULDU

Ela Rümeysa Cebeci’nin "Müthiş bir şeymiş o bahçeden topla getir bana bir dahakine" mesajı hakkındaki soruya yanıt veren Saran, "İzlediğimiz bir filmdeki repliklerden kaynaklı kendi aramızda metafor şeklinde geliştirdiğimiz bir espiridir.

Benim kesinlikle böyle bir şeyle alakam olmaz." dedi.

"ŞARAP İÇTİK"

İfadenin devamında Ela Rümeysa Cebeci ile arasında "İyi misin?, Çok içtik" şeklindeki mesajlaşmalar soruldu.

Saran, "Çok içtik şeklindeki mesajım Hırvatistan'dan bana gelen özel bir şaraptı. Ben akşam puro içtim, Ela da vozol sigara içti. O akşam şarabı çok fazla içti. Ben yarım kadeh içtim. Ela'nın 'Kafam güzel' mesajı şarabı tek başıma içmesiyle alakalıdır" ifadelerine yer verdi.

"YAVAŞ YAVAŞ DİYORUM"

İncelenen dijital materyallerden ele geçiren ses kayıtları da ifadede yer aldı.

Saran'ın Cebeci'ye "Kızım laf dinlemiyorsun ki, yavaş yavaş diyorum. Böyle agresif insanlar gibi böyle şeyler yapıyorsun. Ayarında bırak, her şeyi abartıyordu. Neyse Habertürk'te bir sürü insan çıkarıyormuş. Doğru mu?" dediği görüldü.

"BAHÇEDEN TOPLA GETİR BANA"

Ela Rümeysa Cebeci'nin ise cevap olarak, "Ama varya ne HD rüyalar gördüm ve böyle düşüncesizce uyudum. Müthiş bir şeymiş. Bahçeden topla getir bana bir dahakine. Evet kellekeri alıyorlar. Bakalım neler olup bitecek ama sen de Kenan Tekdağ ile aranı düzelt lütfen. Bu benim için çok önemli, mutlu olurum bunu yaparsan" şeklinde cevap verdiği görüldü.

"İLK TEST POZİTİF ÇIKMIŞ OLABİLİR"

Evinde bulunan maddeler hakkında da konuşan Saran, şu ifadelere yer verdi:

Evimdeki cam kavanozdaki ilaçlar kızımın ilaçlarıdır. Uyuşturucu madde değildir.



Assos’taki evimde hizmetçi sinekleri uzaklaştırmak için lavanta yaprakları yakmış. Mangaldan sonra da arılar gelince hizmetli kahve, lavanta ve adaçayı yakmış. Ele geçirilen maddeler onların kalıntısıdır.



Assos’taki evimde bulunan maddelerdeki uyuşturucu olduğuna dair yapılan ilk test pozitif çıkmış olabilir ancak kriminal raporun beklenmesini talep ederiz.

"SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"

Bulunan maddelerin evdeki davetlerde gelen kişiler tarafından atılmış olabileceğini öne süren Saran, "Assos’taki villada çok fazla insanın katıldığı davetler düzenleriz. Hatta en son 21 Ağustos’ta kızımın düğününde 400’den fazla davetli vardı. Onlarda evin içinde değil bahçedelerdi. Bulunan maddeler bahçede bulunmuştur.

Benim olmadığım zamanda bir başkası tarafından kullanılıp atılmışsa da bilgim yoktur. Çıkan maddeler üzerinde parmak izi incelemesi yapılsın, suçlamaları kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.