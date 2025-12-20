Özgür Özel: CHP geldiğinde bugünkü parayla asgari ücret 39 bin lira olacak

Vaatlerine durmaksızın devam ediyor...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitingleri kapsamında, Edirne’ye geldi.

Kentte ilk olarak parti il binasını, ardından Edirne Belediye Başkanlığı’nı ziyaret eden Özel, trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi’nde Edirnelilere seslendi.

"CHP BABA OCAĞIDIR"

Kutuplaşmadan yana olmadıklarını dile getiren Özel, şunları kaydetti:

Buradan AK Parti’li, MHP'li Edirnelilere söylüyorum. Bugüne kadar oy verdiniz. Hatta belki üye oldunuz. Belki haberiniz olmadan AK Parti'ye kaydedildiniz. Belki de iyi olacak diye düşünüp onlarla oldunuz. Bugünü düşünememiş, bu yoksulluğu, bu sefaleti, bu haksızlığı, bu eşitsizliği düşünememiş olabilirsiniz. Biz yarın geldiğimizde sadece CHP'lilerin değil, bütün Edirne'nin AK Partilisinin de MHP'lisinin de asgari ücretini yükseltmeye geliyoruz.



İkisinin de emeklisi bütün emekliler gibi en iyi maaşı alsın istiyoruz. Herkes çocuğunun geleceğinden endişe etmesin istiyoruz. Geçmişte bize haksızlık yapan, çalan çırpan, sonra da kendi yaptığını başkası yapmış gibi iftira atanlarla işimiz var ama AK Parti'ye geçmişte üye olmuş, oy vermiş, kimse korkmasın. Bu parti hiçbirimizin değil, bu gelecek hiçbirimizin değil, hepimizin birdendir. Cumhuriyet Halk Partisi baba ocağıdır. Baba ocağı herkesin içine doğduğu evdir.

"BİZ GELDİĞİMİZDE ASGARİ ÜCRET 39 BİN LİRA OLACAK"

Özel, CHP'nin iktidar olması halinde, asgari ücretin 39 bin lira olacağını söyleyerek, "Biz gelince en düşük emekli maaşı tez elden bir asgari ücret olacak. Cumhuriyet Halk Partisi geldiğinde bugünkü parayla asgari ücret 39 bin lira olacak. En düşük emekli maaşı da 39 bin lira, asgari ücret de 39 bin lira olacak.

CHP geldiğinde ÖTV ve KDV kalkacak çiftçinin aldığı mazot 55 lira değil, 33 lira olacak. Çeltik üreticisine de ayçiçeği üreticisine de buğday üreticisine de buradan söz veriyoruz.

Mazotu ÖTV'siz, KDV'siz alacaksınız. Bankalara borç çok, o borçları bir sefere mahsus bütün faizlerini sileceğiz, anaparayı üç yıla, beş yıla böleceğiz söz veriyoruz" dedi.