Meral Akşener, Şanlıurfa mitingine özel uçakla gitti

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Türkiye tarihi seçimlere hazırlanıyor.
Seçmen heyecanlı, adaylar sahada...
6'li masa liderleri de kampanyaya devam ediyor.
Kimi illere birlikte katılan liderler kimi illeri de yalnız ziyaret ediyor.
Bu kapsamda İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Şanlıurfa'da seçim çalışmalarına katıldı.
Akşener, Şanlıurfa'ya özel jetle geldi
Bir dizi ziyaret ve miting için şehre gelen Akşener, sabah saatlerinde Şanlıurfa Gap Havalimanı'na indi.
Akşener'in havalimanına özel bir jetle geldiği görüldü. Partililerin karşıladığı Akşener programına başladı.
Meral Akşener'in Şanlıurfa'ya geldiği TC-ALC adlı jetin kime ait olduğu ise bilinmiyor.
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