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Millet İttifakı'nın aldığı ağır seçim yenilgisinin ardından muhalefete destek veren birçok isimden, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır eleştiriler geldi.

O eleştirilerin başını çeken isimlerden biri de gazeteci Fatih Portakal oldu.



Portakal seçimden önce Kılıçdaroğlu'na büyük destek vermiş, seçim hezimetinin ardından ise Kılıçdaroğlu'nun koltuğu terketmesi gerektiğini her defasında vurgulamıştı.

Portakal'ın bu eleştirilerine Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'dan tepki geldi.



Portakal'ı sert bir dille eleştiren Yanardağ şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştiriler CHP'yi imha etmeye yöneldi. Kılıçdaroğlu'na hakaret edilmesi saygısızlık yapılması, yukardan konuşulması bütün bunları kabul etmek mümkün değil. Onlar tamamen gazetecilik falan değil terbiyesizlik örneğidir. Kendisi muhalif zanneden ya da sunan gazeteler ve televizyonlarda bu yönde operasyonların başlatılması da başlı başına dikkat çekicidir."