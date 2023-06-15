Millet İttifakı'nın aldığı ağır seçim yenilgisinin ardından muhalefete destek veren birçok isimden, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır eleştiriler geldi.
O eleştirilerin başını çeken isimlerden biri de gazeteci Fatih Portakal oldu.
Portakal seçimden önce Kılıçdaroğlu'na büyük destek vermiş, seçim hezimetinin ardından ise Kılıçdaroğlu'nun koltuğu terketmesi gerektiğini her defasında vurgulamıştı.
Portakal'ın bu eleştirilerine Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'dan tepki geldi.
Portakal'ı sert bir dille eleştiren Yanardağ şu ifadeleri kullandı:
"Gazetecilik falan değil terbiyesizlik örneği"
"Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştiriler CHP'yi imha etmeye yöneldi. Kılıçdaroğlu'na hakaret edilmesi saygısızlık yapılması, yukardan konuşulması bütün bunları kabul etmek mümkün değil. Onlar tamamen gazetecilik falan değil terbiyesizlik örneğidir. Kendisi muhalif zanneden ya da sunan gazeteler ve televizyonlarda bu yönde operasyonların başlatılması da başlı başına dikkat çekicidir."
"Konforlu yerlerden konuşup ahkam kesmeye kalkmayın"
Yanardağ, sözlerinin devamında şunları söyledi:
"Terbiyeli olacaksınız, ağzınızı toplayacaksınız. Yandaş medyanın deyimleriyle
dostlarınıza saldırmayacaksınız. Dostluğumuzu korumaya çalışıyoruz.
Buradan özellikle uyarıyorum. Konforlu yerlerden konuşup ahkam kesmeye kalkmayın bizleri kastediyorsanız da ağzınızı çalkalayın."