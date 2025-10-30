Mersin'de DEAŞ'e finans sağladığı tespit edilen 2 kişi tutuklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Terör örgütüne destek sağlayanlara operasyon...

Mersin'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın finans kaynaklarını tespit etmek ve faaliyetlerini deşifre ederek engellemek amacıyla çalışma yaptı.

2 ŞÜPHELİNİN DEAŞ'A FİNANS SAĞLADIĞI BELİRLENDİ

Yapılan çalışmalar sonucunda finans sağladığı belirlenen 2 şüpheli, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda doküman ve materyal ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.