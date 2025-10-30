Abone ol: Google News

Mersin'de DEAŞ'e finans sağladığı tespit edilen 2 kişi tutuklandı

Mersin’de jandarma ekipleri, DEAŞ’a finans sağladığı belirlenen 2 şüpheliyi operasyonla yakaladı. Şüpheliler adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 30.10.2025 12:05
  • Mersin'de jandarma, DEAŞ'a finans sağladığı belirlenen 2 kişiyi yakaladı.
  • Operasyonda şüphelilere ait adreslerde çok sayıda doküman ele geçirildi.
  • Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Terör örgütüne destek sağlayanlara operasyon...

Mersin'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın finans kaynaklarını tespit etmek ve faaliyetlerini deşifre ederek engellemek amacıyla çalışma yaptı.

2 ŞÜPHELİNİN DEAŞ'A FİNANS SAĞLADIĞI BELİRLENDİ

Yapılan çalışmalar sonucunda finans sağladığı belirlenen 2 şüpheli, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda doküman ve materyal ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. 

Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gündem Haberleri