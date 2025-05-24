Mersin’de dinlenme tesisinde drift yapan iki sürücüye 99 bin TL ceza kesildi

İHA

Mersin’in Tarsus ilçesinde otoyol üzerindeki bir dinlenme tesisinde, gece saatlerinde iki otomobil sürücüsü araçlarıyla drift yaparak hem kendi canlarını hem de çevredekilerin güvenliğini hiçe saydı.

O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİLER

Olay sonrası gelen ihbar üzerine harekete geçen Otoyol Trafik Jandarması, tesisin güvenlik kameralarını inceleyerek araç plakalarını ve sürücüleri belirledi.

Drift yapan sürücüler C.H. ve D.H.K. kısa sürede yakalandı.

99 BİN TL CEZA KESİLDİ

Trafik güvenliğini tehlikeye atmak ve drift yapmak suçlarından iki sürücüye toplamda 99 bin 753 TL idari para cezası uygulandı.

Jandarma ekipleri, benzer olayların önüne geçmek için otoyol tesislerinde denetimlerin artarak süreceğini bildirdi.