Mesut Özil'den İsrail'in saldırısına tepki: İnsanlık nerede İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki El-Mamedani Hastanesine saldırısına bir tepki de Mesut Özil'den geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özil, "Küçük çocukların üzerine bomba atıp onları öldürmenin bir mantığı olabilir mi? İnsanlık nerede millet?" dedi.

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İsrail ve Hamas arasında yaşanan çatışmalar sebebiyle her geçen gün sivil ölüm sayısı giderek artıyor.

İsrail'in yaptığı son katliam ise Gazze Şeridi'ndeki El-Mamedani Hastanesine attığı bomba sonucu gerçekleşti.

Yapılan bu sivil kıyımına dünyadan tepkiler gecikmedi.

"Bu tam bir kabus, insanlık nerede millet?"

Futbol cephesinden de İsrail'e yönelik kınamalar geldi. Saldırıya tepki gösterenlerden biri de Mesut Özil oldu.

Özil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile dünyaya seslendi.

İşte Özil'in o paylaşımı: