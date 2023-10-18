Mesut Özil'den İsrail'in saldırısına tepki: İnsanlık nerede

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İsrail ve Hamas arasında yaşanan çatışmalar sebebiyle her geçen gün sivil ölüm sayısı giderek artıyor.
İsrail'in yaptığı son katliam ise Gazze Şeridi'ndeki El-Mamedani Hastanesine attığı bomba sonucu gerçekleşti.
Yapılan bu sivil kıyımına dünyadan tepkiler gecikmedi.
"Bu tam bir kabus, insanlık nerede millet?"
Futbol cephesinden de İsrail'e yönelik kınamalar geldi. Saldırıya tepki gösterenlerden biri de Mesut Özil oldu.
Özil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile dünyaya seslendi.
İşte Özil'in o paylaşımı:
"Bu dünyada her gün, her saat masum insanların, özellikle de küçük çocukların üzerine bomba atıp onları öldürmenin bir mantığı olabilir mi? Kesinlikle hayır!!! Bu tam bir kabus - İnsanlık nerede millet?"
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