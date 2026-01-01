Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış, rüzgar ve buzlanma tehlikesine dikkat

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yeni yılda İstanbul'a kar sürprizi...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu raporunu paylaştı.

Rapora göre yurdun genelinde soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ederken, bazı bölgelerde ise kuvvetli ve yoğun kar, buzlanma ve çığ bekleniyor.

YURT GENELİNDE SOĞUK HAVA ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Denizli, Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği öngörülüyor.

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLACAK

Yağışlar, Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek.

Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Ordu, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması tahmin ediliyor.

VATANDAŞLARA DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMASI UYARISI

Meteoroloji'den vatandaşlara uyarı da geldi...

İç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklenirken, Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunduğu bildirildi.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA SEYREDECEK

Ayrıca, sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceğini belirten Meteoroloji, rüzgarın ise, batı kesimlerde kuzeyli yönlerden, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Marmara, Güney Ege kıyıları, Akdeniz kıyıları, Orta Karadeniz kıyıları ve İç Anadolu'nun güneyinde kuzeyli, Doğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğini paylaştı.

İSTANBUL BEYAZ ÖRTÜYE BÜRÜNDÜ

İstanbul'da soğuk hava etkisini sürdürüyor. Kentin kuzeyindeki bazı ilçelerde yeni yılın ilk dakikalarında kar yağışı başladı.

Avrupa Yakası'nda Arnavutköy ve Sarıyer'de yağan karın etkisiyle yerler kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.

Anadolu Yakası'nda ise Beykoz'da kar yağışı etkili oldu.

Ekipler, kar yağışının etkili olduğu Kuzey Marmara Otoyolu'nda kar küreme araçlarıyla yolları açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.

