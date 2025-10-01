Abone ol: Google News

Meteoroloji uyardı: Marmara ve Batı Karadeniz'e 'fırtına' geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi ve Batı Karadeniz için fırtına beklendiği belirtilerek olası olumsuzluklara karşı uyarılarda bulunuldu.

Yayınlama Tarihi: 01.10.2025 15:56
Kış kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Batı Karadeniz’de rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi.

FIRTINA YOLDA

Fırtınanın, 3 Ekim Cuma günü, sabah saatlerinde kıyılarda, akşam saatlerinde ise açıklarda etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Marmara Bölgesi’nde ise rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği ve fırtınanın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedildi.

'TEDBİRLİ OLUN' UYARISI

Yetkililer, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.

