Meteoroloji uyardı: Marmara ve Batı Karadeniz'e 'fırtına' geliyor

Kış kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Batı Karadeniz’de rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi.
FIRTINA YOLDA
Fırtınanın, 3 Ekim Cuma günü, sabah saatlerinde kıyılarda, akşam saatlerinde ise açıklarda etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Marmara Bölgesi’nde ise rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği ve fırtınanın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedildi.
'TEDBİRLİ OLUN' UYARISI
Yetkililer, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.