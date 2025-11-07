Meteoroloji'den 20 il için sağanak yağış uyarısı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGK), son tahminlerini açıkladı...

20 il için sağanak yağış uyarısı veren Meteoroloji, cuma gününden bu yana süren sıcak havanın bugünden itibaren etkisini kaybedeceğini belirtti.

SICAKLIKLARDA DÜŞÜŞ YAŞANACAK

Hava sıcaklıkları, beş gündür mevsim normallerinin üzerinde seyrediyordu.

Sıcaklıkların, bugünden itibaren düşmeye başlaması bekleniyor.

MARMARA'DA YAĞIŞLI HAVA

Bugün Marmara Bölgesi'nde yer yer sis oluşumunun görüleceği ve genelinde ise parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olacağı bildirildi.

Yarından itibaren yağışlı havanın daha geniş bir alana yayılacağını ifade eden Meteoroloji, yurdun batı ve orta kesimlerinin de yağıştan etkileneceğini kaydetti.

20 İLDE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

5 Kasım Çarşamba günü toplam 20 ilde yağış bekleniyor.

Meteoroloji'nin verilerine göre yağışlı geçmesi beklenen iller şöyle;

İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Bilecik, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın, Sinop, Samsun, Giresun, Ordu, Bolu

GÜNÜN EN YÜKSEK SICAKLIKLARI

Rüzgarın ise Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:

Ankara: 21 derece

İstanbul: 20 derece

İzmir: 24 derece

Adana: 30 derece

Antalya: 22 derece

Samsun: 20 derece

Trabzon: 20 derece

Erzurum: 17 derece

Diyarbakır: 25 derece

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ RAPORU

7 KASIM CUMA

8 KASIM CUMARTESİ

9 KASIM PAZAR

10 KASIM PAZARTESİ

11 KASIM SALI