Meteoroloji'den 20 il için sağanak yağış uyarısı

- Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 ilde sağanak yağış beklendiğini açıkladı.
- Sıcaklıklar bugünden itibaren düşerken, İstanbul da yağıştan etkilenecek.
- Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGK), son tahminlerini açıkladı...
20 il için sağanak yağış uyarısı veren Meteoroloji, cuma gününden bu yana süren sıcak havanın bugünden itibaren etkisini kaybedeceğini belirtti.
SICAKLIKLARDA DÜŞÜŞ YAŞANACAK
Hava sıcaklıkları, beş gündür mevsim normallerinin üzerinde seyrediyordu.
Sıcaklıkların, bugünden itibaren düşmeye başlaması bekleniyor.
MARMARA'DA YAĞIŞLI HAVA
Bugün Marmara Bölgesi'nde yer yer sis oluşumunun görüleceği ve genelinde ise parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olacağı bildirildi.
Yarından itibaren yağışlı havanın daha geniş bir alana yayılacağını ifade eden Meteoroloji, yurdun batı ve orta kesimlerinin de yağıştan etkileneceğini kaydetti.
20 İLDE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK
5 Kasım Çarşamba günü toplam 20 ilde yağış bekleniyor.
Meteoroloji'nin verilerine göre yağışlı geçmesi beklenen iller şöyle;
İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Bilecik, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın, Sinop, Samsun, Giresun, Ordu, Bolu
GÜNÜN EN YÜKSEK SICAKLIKLARI
Rüzgarın ise Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:
Ankara: 21 derece
İstanbul: 20 derece
İzmir: 24 derece
Adana: 30 derece
Antalya: 22 derece
Samsun: 20 derece
Trabzon: 20 derece
Erzurum: 17 derece
Diyarbakır: 25 derece
5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ RAPORU
