Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı: Sıcaklıkların düşmesi bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM), hafta sonu planları yapan vatandaşlara uyarı geldi.

MGM, bir haftalık detaylı hava senaryosunu yayımladı.

BUGÜN YAĞIŞ BEKLENMİYOR

Rapora göre yurt genelinde bugün yağış beklenmiyor.

Hava sıcaklığı ise rapora göre ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde olacak.

BİRÇOK BÖLGEDE YAĞIŞ

Yapılan tahminlere göre yarın ülke geneli parçalı ve az bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Orta ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri yağışlı geçecek.

Pazar günü, ülke geneli parçalı ve az bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ile Zonguldak ve Bartın çevreleri yağışlı geçecek.

SICAKLIKLAR DÜŞMEYE BAŞLAYACAK

Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, pazar gününden itibaren kuzey kesimlerde yağışla birlikte azalacağı ve mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu günün en yüksek sıcaklık değerlerinin Ankara'da 26, Samsun'da 25, Trabzon'da 21, İzmir'de 38, İstanbul'da 26, Antalya'da 34 dereceye gerilemesi bekleniyor.