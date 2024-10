Önceki gün İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan İstiklal Caddesi’nde bir şüpheli, polis memuruna bıçakla saldırdı. Hastaneye kaldırılan polisin tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Saldırgan, yakalandıktan sonra tutuklanırken, polis memurunun görevde olduğu halde cep telefonuyla uğraşarak kendisini ve etrafındaki insanları tehlikeye atması tartışma konusu oldu.

Habertürk TV'de Mesut Yar'ın sunduğu Başka Meseleler'de, yaşanan saldırı ele alındı.

"GÖREVDEYKEN TELEFONUYLA OYNAYAN POLİS CEZALANDIRILMALI"

Programın konuklarından eski Emniyet Müdürü Metin Örel, polis memurunun da kabahatli olduğunu belirterek şunları söyledi:

Çok şahit oluyorum ve çok üzülüyorum, gördüklerimi de ikaz ediyorum.. Çevik kuvvet arabasında bekliyor 3-4 polis, dış dünyaya kendini kapatmış, oradaki arkadaşlarının da can güvenliğini tehlikeye atıyor.



Bence bugünden itibaren polislerin elinden cep telefonunu görevdeyken almaları lazım. Çalışan polisin elinde cep telefonu olmayacak, telsizi olacak. Görevdeyken hele ki nöbetteyken, cep telefonuyla oynayan polise çok ağır ceza verilmeli. Çünkü kendi can güvenliğinin yanında, arkadaşlarının da can güvenliğini tehlikeye atıyor, devleti de küçük düşürüyor.



İnsanlar, kendi can güvenlikleri için polise gidiyor. Polisin kendini koruyamaması, insanları travmaya sokar. İçişleri Bakanlığı'nın bu duruma mutlaka el koyması lazım.