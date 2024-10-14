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Önceki gün İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan İstiklal Caddesi’nde bir şüpheli, polis memuruna bıçakla saldırdı. Hastaneye kaldırılan polisin tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Saldırgan, yakalandıktan sonra tutuklanırken, polis memurunun görevde olduğu halde cep telefonuyla uğraşarak kendisini ve etrafındaki insanları tehlikeye atması tartışma konusu oldu.

Habertürk TV'de Mesut Yar'ın sunduğu Başka Meseleler'de, yaşanan saldırı ele alındı.

"GÖREVDEYKEN TELEFONUYLA OYNAYAN POLİS CEZALANDIRILMALI"

Programın konuklarından eski Emniyet Müdürü Metin Örel, polis memurunun da kabahatli olduğunu belirterek şunları söyledi: