Mevlüt Çavuşoğlu: Cumhurbaşkanımız, sahaya yine gümbür gümbür dönecek Finike'de konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Sağlığıyla ilgili bazıları, Batı gazeteleri, orada, burada gönlünden geçenleri yazıyorlar" dedi. Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımızın sağlığı iyidir" vurgusu yaptı.

AA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Finike ilçesindeki seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı.

Çavuşoğlu, küçük bir rahatsızlık geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığı hakkında konuştu, yapılan spekülasyonlara tepki gösterdi.

"Gümbür gümbür dönecek, sağlığı iyi"

Erdoğan'a rahatsızlığı nedeniyle geçmiş olsun dileğinde bulunduğunu dile getiren Çavuşoğlu, şöyle dedi:

Cumhurbaşkanımız, bugün Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin törenine video konferans ile katılacak. Bir iki gün içerisinde sahaya yine gümbür gümbür dönecek. Sağlığıyla ilgili bazıları, Batı gazeteleri, orada, burada gönlünden geçenleri yazıyorlar, çiziyorlar. Hem de bunu ahlaksızca yapıyorlar. FETÖ'cüler de Cumhurbaşkanımıza ömür biçti.



Onlar kendilerini tövbe haşa Allah'ın üzerinde görüyorlar. Bunların sapkınlıkları bu yüzden. Canı veren de alan da Allah'tır. Cumhurbaşkanımızın sağlığı da iyidir. Ben de seçim çalışmaları sırasında üşütmüştüm ve hala düzelmedim. İyileşmeden yine sahaya geldik. Devlet, millet sevdası uğruna gece gündüz çalışıyoruz.

Antalya'ya 20 senede 145 milyar liralık hizmet

AK Parti'den Antalya milletvekili adayı olan Çavuşoğlu, Antalya'ya 20 senede 145 milyar liralık hizmet getirdiklerini söyledi.

Antalya'dan ilçeye gelen yolu duble yaptıklarını, 4 bin 700 metrekarelik tüneller inşa ettiklerini ifade eden Çavuşoğlu, Finike'de adalet binası, hükümet konağı, ilçe emniyet müdürlüğü binalarını da milletin hizmetine sunduklarını kaydetti.

Yüzde 50'sini devlet ödeyecek

Çiftçilerin dertlerini iyi bildiklerini ve bu nedenle tarımsal sulama amaçlı su kullanım hizmet bedelinin yüzde 50'sini artık devletin ödeyeceğini aktaran Çavuşoğlu, devletin, milleti ile el birliği içerisinde depremin yaralarını sardığını vurguladı.

"Türkiye artık dünyada küresel bir aktördür"

Cumhuriyet'in yüzüncü yılını tamamladıklarını anımsatan Çavuşoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

Cumhuriyet'in ikinci asrını 'Türkiye Yüzyılı' yapmamız lazım. Cumhuriyet'in ilk yüzyılında yaptığımız eserler ortada. 80 yılda yapılanların katbekatını yaptık. Türkiye artık dünyada küresel bir aktördür.



Barış, arabuluculuk, insani yardım, savunma sanayisi deyince akla artık Türkiye geliyor. Türk dünyası deyince de önce Türkiye akla geliyor. Türk dünyasını daha da güçlendireceğiz.

"CHP'ye gönül vermiş vatanseverler buna izin vermeyecek"

Türkiye'nin küresel aktör olmasının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, AK Parti iktidarları ve hain 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kurulan Cumhur İttifakı sayesinde gerçekleştiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

Cumhur İttifakı'nın gayesi milletimizin bekasıdır. Birileri FETÖ'ye sözler vermiş, vaatler vermiş. Açıklaması lazım. Ne vaatte bulunduysan açıkla. Nasıl oluyor da KHK ile FETÖ ve PKK ile bağlantılı kişileri döndüreceksiniz? İkisine birden mi söz verdiniz? Bunlar devletin bekası ve milletin güvenliği ile ilgili konularda taviz vermeye başladı. Bu acziyetin sebebi nedir?



Buna sizi kim zorladı? Kim emrediyor? Niçin yapıyorsunuz? 'Rusya ile arayı bozacağız' diyorsunuz. Bunun için kime söz verdiniz? Bu millet bağımsız Türkiye için çalışıyor. Siz kime bağlısınız? İpleriniz kimin elinde? Bu millete açık açık konuşun, dürüst ve şeffaf olun. Masanın altında sakladığınız HDP ve PKK sizi yönetiyor. Her gün açıklama yapıyorlar, bir tanesine 'hain' diyemiyorsunuz.



'Demirtaş'ı çıkartacağız, KHK ile çıkartılan FETÖ ve PKK'lıları geri döndüreceğiz' diyorsunuz. Bu millet buna izin verir mi? İyi niyetle bu ittifakın içerisindeki siyasi parti üyeleri, özellikle CHP'ye gönül vermiş vatanseverler de buna izin vermeyecek.

"O sözü millet söyleyecek"

"Masadan kalkan, kaçıp gidenleri zorla niye getirdiler? Kim, nasıl ikna etti?" diye soran Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Güzellikle mi ikna etti zorla mı ikna etti? Bunların hepsi ortaya çıkacak. Bizim başka partilerle siyasi görüşlerle meselemiz yok. Herkes siyasi parti kurabilir, aday ya da üyesi olabilir.



Ama söz konusu devletin ve milletin bekası olunca o zaman söyleyecek sözümüz var. O sözü de millet söyleyecek. 14 Mayıs'ta söyleyecek. Bu işi 14 Mayıs'ta bitiriyoruz.

CHP'den AK Parti'ye katılım

Çavuşoğlu, konuşmasının ardından, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye üye olan vatandaşlara rozetlerini taktı.