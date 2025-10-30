MHP lideri Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhuriyet Bayramı hediyesi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve cumhuriyetin ilanının 102'nci yıl dönümü tüm yurtta coşkuyla kutlandı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yaptırdığı hediyeyi gönderdi.

Erdoğan'ın resmi ve imzasının Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanlığı forsuyla bir arada bulunduğu tabloda Bahçeli'nin, "Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun" mesajı yer aldı.

ERDOĞAN'DAN TEŞEKKÜR

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhuriyetin 102. yaşını kutlayan ülkelere ve uluslararası kuruluşlara teşekkür etti.

Erdoğan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Cumhuriyetimizin 102. yaşını tebrik eden, ülkemize güzel temennilerini ileten tüm ülkelere ve uluslararası kuruluşlara milletim adına teşekkür ediyorum. Kıbrıs Türk halkına, dünyanın dört bir yanındaki Türk diasporası mensuplarına, gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimize, tüm dost ve müttefiklerimize selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum.

Erdoğan'ın paylaşımında tebriklerini ileten ülkelerin bayrakları ile uluslararası kuruluşların logoları da yer aldı.