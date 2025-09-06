MHP'den Öcalan önerisi: Komisyonla görüşebilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin siyasi maliyet risklerini üstlenerek ortaya koydukları güçlü ve kararlı siyasi iradenin sonucunda terör defteri kapatılıyor, Terörsüz Türkiye ile daha güçlü yarınlara yürünüyor, terör örgütü silah bırakıyor.
Bu bağlamda TBMM çatısı altında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyon, toplumun birçok kesiminden temsilcilerle görüş alışverişi yaptı.
MHP'DEN ÖNERİ: "ÖCALAN İLE DE GÖRÜŞÜLSÜN"
MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili, Anayasa Komisyonu Üyesi Feti Yıldız, Öcalan'ın da kurulan komisyonla görüşmesi önerisinde bulundu.
Feti Yıldız'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 05.08.2025 tarihinde TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş’un başkanlığında çalışmalara başlamıştır.
Komisyon alınan karar uyarınca Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olarak kişi,kurum, sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin görüşlerini dinlemeye devam etmektedir.
7.Toplantımızda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin eski Başkanlarının önerileri dinlenmiştir.
Terörsüz Türkiye yolunda Devlet kendi dinamiğini yaratmıştır.
Türk devleti son üç yüzyılın en güçlü dönemini yaşamaktadır.
Önümüzdeki hafta görüşmelere devam edilecektir.
Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş ,terör örgütü kurucusu Abdullah Öcalan’ın beyanlarını almak üzere, zamanlaması ve yöntemi iyi düşünülerek Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu içerisinden 3-4 kişiyi seçmesi bir zaaf oluşturmayacaktır.