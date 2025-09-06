MHP'den Öcalan önerisi: Komisyonla görüşebilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin siyasi maliyet risklerini üstlenerek ortaya koydukları güçlü ve kararlı siyasi iradenin sonucunda terör defteri kapatılıyor, Terörsüz Türkiye ile daha güçlü yarınlara yürünüyor, terör örgütü silah bırakıyor.

Bu bağlamda TBMM çatısı altında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyon, toplumun birçok kesiminden temsilcilerle görüş alışverişi yaptı.

MHP'DEN ÖNERİ: "ÖCALAN İLE DE GÖRÜŞÜLSÜN"

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili, Anayasa Komisyonu Üyesi Feti Yıldız, Öcalan'ın da kurulan komisyonla görüşmesi önerisinde bulundu.

Feti Yıldız'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: