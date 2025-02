İHA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz haftalarda başarılı bir operasyon geçirdi.

Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, Bahçeli'nin kalp kapağının değiştirildiğini ve durumunun son derece iyi olduğunu açıklamıştı.

Ayrıca Devlet Bahçeli de geçtiğimiz günlerde partisinin 56'ncı yılı için yaptığı açıklamada, iyileşme sürecine girdiğini bildirdi. Sonrasında MHP'den yapılan açıklamada, Devlet Bahçeli'nin taburcu edildiği açıklanmıştı.

MHP'DEN BAHÇELİ'NİN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN YENİ AÇIKLAMA GELDİ

Bahçeli'nin taburcu edilmesinin ardından sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama da Devlet Bahçeli’nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek'ten gelmişti.

Yaşananların ardından Milliyetçi Hareket Partisi Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin konuştu.

"SAĞLIĞI DOSTLARINI SEVİNDİRECEK, DÜŞMANLARINI DA ÜZECEK KADAR İYİ"

Durmaz konuşmasında, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna değinerek, "Hamdolsun, Sayın Genel Başkanımızın sağlığı, dostlarını sevindirecek, düşmanlarını üzecek, hesap yapanları da kahredecek kadar iyidir" dedi.

Her alanda Türkiye'nin güçlü olduğunu dile getiren Durmaz, "Dünyada yaşanan gerilimler, bölgemizdeki gelişmeler ele alındığında, her alanda güçlü bir Türkiye'nin, sadece Türk milletinin istikbali için değil tüm mazlum coğrafyalar için de umut vesilesi olduğu görülecektir. Türkiye'nin güçlenmesini engellemek, önünü kesmek için geçmişten bugüne etnik mezhebi her türlü ayrışmayı kaşıyanlara, toplumun sinir uçlarıyla oynayanlara, milletimizin arasına fitne tohumu ekmek isteyenlere artık fırsat verilmemelidir. Bu mukaddes topraklar duayla muhafazaya alınmış, bin yıllık kardeşliğin hatıra ve mirasıyla müdafaa edilmiştir." dedi.