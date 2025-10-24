Midyat'ta bir caddeye Ahmet Kaya'nın ismi verildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Terörsüz Türkiye yolunda bir yılı aşkın süredir ciddi bir mesai harcanıyor.

TBMM'de başlayan süreç, birbirinden kritik adımla birlikte halkın barış umutlarını artırdı.

Bu kapsamda 'kardeşlik havasını' olumlu yönde etkileyecek irili ufaklı sembolik adımlar atılıyor.

CADDEYE AHMET KAYA'NIN İSMİ VERİLDİ

Onlardan biri de Mardin'in AK Parti tarafından yönetilen Midyat ilçesinde yaşandı.

İlçedeki Mezarlık/1 Caddesi’nin ismini, Ahmet Kaya Caddesi olarak değiştirildi.

Belediye meclisinde alınan kararı Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, X hesabından paylaştı.

"ADINI MİDYAT'TA YAŞATMAKTAN MUTLUYUZ"

Şahin, şu açıklamada bulundu: