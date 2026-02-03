Mika Raun'un erkek arkadaşı Batuhan Can serbest bırakıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Mika Raun Can gözaltına alındı.

Raun'un gözaltına alınma sebepleri arasında ayrıca Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlaması da olduğu belirtildi.

TUTUKLANDI

Ensonhaber Muhabiri Rojda Altıntaş'ın haberine göre; emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen Mika Raun Can, 'Uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak' suçundan tutuklandı.

SEVGİLİSİ GÖZALTINA ALINDI

Tutuklanan Mika Raun'un, Marmara Kadın Cezaevi’nde bulunan özel koğuşa alındığı öğrenilirken önemli bir gelişme daha yaşandı.

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre; Mika Raun Can’ın birlikte Amsterdam’da 'kek' yediğini itiraf ettiği erkek arkadaşı Batuhan Can, gözaltına alındı.

1 GÜN SONRA SERBEST KALDI

Raun'un sevgilisi olan Batuhan Can'ın, ifadesinin alınmasının ardından bugün itibariyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı açıklandı.

UYUŞTURUCU İTİRAFI

Raun, savcılık ifadesinde 3 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Batuhan Can ile birlikte Hollanda'da uyuşturucu kullandığını söyleyerek "İfademin başında belirtmek isterim ki yaklaşık 20 gün önce Amsterdam'da uyuşturucu madde kullandım. Orada bulunan kekten yedim.

Erkek arkadaşım Batuhan Can da benimle birlikte kekten yedi. Kendisi ile 3 yıldır birlikteliğimiz vardır. Uyuşturucu madde kullandığım için pişmanım." demişti.

BATUHAN CAN KİMDİR

Raun’un uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Batu Can, 6 Ocak 2001 İstanbul doğumlu ve aslen Sinoplu.

25 yaşındaki Can, yazılım geliştiricisi olarak çalışıyor; işlerinin büyük bölümünü uzaktan yürütüyor.

Çift, ilişkilerini ilk dönemde gözlerden uzak tutarken 2024 itibarıyla sosyal medyada ortak paylaşımlarla görünür kıldı.