Mika Raun'un sevgilisi Batuhan Can gözaltına alındı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Soruşturma kapsamında sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Mika Raun Can gözaltına alındı.

Raun'un gözaltına alınma sebepleri arasında ayrıca Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlaması da olduğu belirtildi.

TUTUKLANDI

Ensonhaber Muhabiri Rojda Altıntaş'ın haberine göre; emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen Mika Raun Can, 'Uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak' suçundan tutuklandı.

SEVGİLİSİ GÖZALTINA ALINDI

Tutuklanan Mika Raun, Marmara Kadın Cezaevi’nde bulunan özel koğuşa alındığı öğrenilirken önemli bir gelişme daha yaşandı.

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre Mika Raun Can’ın birlikte Amsterdam’da 'kek' yediğini itiraf ettiği erkek arkadaşı Batuhan Can gözaltına alındı.

ÖZEL KOĞUŞA ALINMASI TARTIŞMA YARATMIŞTI

Tutuklanan Raun'un özel koğuşa yerleştirilmesi sosyal medyada tartışma yaratmıştı.

İddialar sonrası yapılan açıklamada Kadın kimliği nedeniyle Kadın Cezaevi’ne sevk edilen Mika Raun Can’ın kaldığı özel koğuşun şahsına özel hazırlanmadığı, cezaevi uygulaması kapsamında olduğu belirtildi.

SON PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Mika Raun'un paylaştığı videoda, yaşadığı şiddetli karın ağrısı ve kanama şikayetleriyle başvurduğu kadın hastalıkları doktoru tarafından yapılan kontroller sonrası 3 aylık hamile olduğunu öğrendiğini açıkladığı paylaşımı kullanıcılar tarafından tepki gördü.