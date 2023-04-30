Millet İttifakı'nın halleri bir kez daha animasyona konu oldu Millet İttifakı'nda yaşanan belirsizlikler ve anlaşmazlıklar 'Konuşamayanlar' isimli programda tiye alındı. Gülmekten kırıp geçiren animasyon kısa sürede beğeni rekoru kırdı.

ensonhaber.com

Türkiye, tarihinin en önemli seçimlerinden birine hazırlanıyor.

Seçimlerde yarışacak Cumhurbaşkanı ve milletvekili adayları belirlendi.

Listelerin hazırlanmasının ardından siyasiler canla başla çalışmaya başladı.

Siyasetin gündemi bir hayli yoğunken, Kurtuba TV isimli YouTube kanalı vatandaşların yüzünü yapılan animasyonlarla bir nebze de olsa güldürüyor.

Konuşamayanlar'da bu hafta: İçeriden canlı bağlananlar, sifon çekenler, sakin kalanlar...

Komedyen Hasan Can Kaya'nın 'Konuşanlar' programına yapılan animasyonda Millet İttifakı bir kez daha tiye alındı.

'Konuşamayanlar' isimli animasyonda Kılıçdaroğlu'nun vaatleri ve Millet İttifakı'nın birbirine zıt anlayışları işlendi.

"Konuşamayanlar’da bu hafta: İçeriden canlı bağlananlar, sifon çekenler, sakin kalanlar.." notuyla paylaşılan videoyu izleyenler kendilerini gülmekten alamadı.

İzleyenleri kırdı geçirdi

Hasan Can Kaya'ya benzetilen komedyen Millet İttifakı'nın liderleriyle birer birer dalga geçti.

Ayrıca animasyonda Kılıçdaroğlu'na açıkça desteğini ilan eden HDP'nin ortaklarla ilişkileri, Kılıçdaroğlu'nun her şeye "yardımcı atama" konusu, İmamoğlu-Yavaş bilinmezliği, küçük ortakların büyük kavgası işlendi.

Video kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.