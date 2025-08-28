Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısı sonrası açıklama

'Terörsüz Türkiye' için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 28 Ağustos 2025 Perşembe günü, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında TBMM Tören Salonu’nda toplandı.

ESKİ TBMM BAŞKANLARI KATILDI

Önceki dönem TBMM Başkanlarının katılımıyla gerçekleşen Komisyonun 7’inci toplantısı, iki oturum olarak yapıldı.

İlk bölümünde; 20. TBMM Başkanı Hikmet Çetin, 21. TBMM Başkanı Ömer İzgi, 22. TBMM Başkanı Bülent Arınç, 23. TBMM Başkanı Köksal Toptan ve 24. TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin söz alırken, ikinci bölümde ise 25. TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 26. TBMM Başkanı İsmet Yılmaz, 27. TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 28. TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve 29. TBMM Başkanı Mustafa Şentop değerlendirmelerde bulundu.

GELECEK TOPLANTILARDA SENDİKALAR DİNLENECEK

Öte yandan komisyonun gelecek toplantılarında iş dünyasının, memur ve işçi sendikalarının temsilcilerinin dinleneceği açıklandı.

Ayrıca çatışma çözümü alanında, dünya örnekleri üzerine çalışmalar yapan akademisyenler ve uzmanların davet edilerek görüş ve önerilerin alınacağı açıklandı.