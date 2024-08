AA

Onlar, Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın yiğitleri...

Namıdiğer “Bordo Bereliler”.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre Güler, Özel Kuvvetler Komutanlığındaki (ÖKK) İhtisas Kursu Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

BRÖVELERİNİ TAKTI

Bakan Güler ve Orgeneral Gürak, eğitimi başarıyla tamamlayıp dereceye giren bordo berelilere mezuniyet belgelerini verdi, brövelerini taktı.

Güler, burada yaptığı konuşmasında, özel kuvvetlerin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) göz bebeği olduğunu belirterek, zorlu eğitimleri başarıyla tamamlayarak mezun olan bordo berelileri tebrik etti.

"MÜSTESNA BİR YERE SAHİPLER"

Yakın coğrafya başta olmak üzere pek çok bölgede ciddi gelişmelerin yaşandığına, buna bağlı olarak risk, tehdit ve tehlikelerin arttığına dikkati çeken Güler, "Böylesine hassas bir süreçte, görev ve sorumlulukları artan Bakanlığımız ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, İstiklal Harbi'mizden bu yana en kapsamlı ve en etkili faaliyetlerini icra etmektedir. Şüphesiz, özel kuvvetlerimiz de bu faaliyetlerin icrasında üstlendiği büyük sorumluluklar ve elde ettiği başarılarla müstesna bir yere sahiptir." şeklinde konuştu.

Bakan Güler, TSK'nın terörle mücadelede tarihi başarılar elde ettiği, girilemez denilen yerlere girdiği süreçte, özel kuvvetlerin, bu başarılara hayati katkılar sağladığını söyledi.

Özel kuvvetlerin, dünyadaki emsalleri arasında temayüz ettiğine dikkati çeken Güler, bordo berelilerin Türk ordusunun gücüne güç kattığını belirtti.

Güler, her geçen gün gelişen teknolojinin etkisiyle harp doktrinleri ve muharebe konseptinin de değiştiğini vurgulayarak, özel kuvvetler gibi kritik ve asimetrik görevleri yapabilecek bir gücün varlığının da büyük önem kazandığını aktardı.

"ZORLU GÖREVLERE DAİMA HAZIR OLMALILAR"

Bakan Güler, şöyle devam etti:

"BORDO BERELİLER, YERİ DOLDURULAMAYAN PERSONEL KONUMUNDADIR"

Bakan Güler, özel kuvvetler personelinin, üstleneceği görevlerde bir yandan ekip ruhunu ortaya koyması diğer yandan bireysel ve mesleki yeteneklerini en üst seviyede sergilemesi gerektiğini söyledi.

Ne kadar yetenekli olunursa olunsun stratejik düşünme, rasyonel davranma, sabır ve sebat ile yüksek irade, kararlılık, azim ve heyecanın vazgeçilmez olduğuna vurgu yapan Güler, şunları kaydetti:

Bordo bereliler, boşlukları dolduran değil, yeri doldurulamayan personel konumundadır. Bu yüzden bilgi düzeyinizi sürekli yenilemeli, her zaman daha iyisi için çalışmalı ve daima bir adım önde olmalısınız. Vazifelerinizden kazanacağınız her türlü tecrübeye, mutlak surette değer vermelisiniz. Çünkü öğrenmek ve yeterlilik, durağanlık kabul etmeyen ve sürekli geliştirilmesi gereken hususlardır. Öte yandan karşılaştığınız, her engeli yeteneklerinizi gösterecek bir fırsat olarak değerlendirin ve yaşadıklarınızdan ders alın. Tehlike anında akıllı ve cesur, sıkıntı anında sessiz ve kararlı, rahatlık anında tedbirli olun. Bordo bereyi taşıdığınız her an, hatırlamaktan gurur duyacağınız nice anılara vesile olacaktır.