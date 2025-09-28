Milyonları ilgilendiriyor! Akaryakıtta promosyon dönemi başlıyor

Aracını doldururken aynı zamanda cebine kazanç sağlamak artık yeniden mümkün olacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren önemli bir karara imza attı.

Yıllar önce kaldırılan akaryakıt promosyonları, modern bir sistemle yeniden hayata geçiriliyor. Yeni uygulamayla birlikte sürücüler, akaryakıt istasyonlarında yaptıkları her alışverişten puan kazanacak ve bu puanları yalnızca yakıt alımlarında değil, istasyon marketlerinden gıda ürünlerine kadar geniş bir yelpazede harcayabilecek.

Nisan 2026’da başlayacak uygulama kapsamında Shell, Opet, Total, Petrol Ofisi ve Aytemiz gibi sektörün önde gelen markaları sisteme dahil olacak.

Araç sahipleri, bu markalardan sadakat kartı edinerek alışveriş yaptıkça kartlarına puan yükleyecek. Biriken puanlar, hem akaryakıt ve LPG alımında indirim sağlayacak hem de istasyon marketlerinde kullanılabilecek.

PUAN KARŞILIĞI ALIŞVERİŞ YAPILABİLCEK

Nisan 2026’da başlayacak yeni uygulama, araç sahiplerine çifte kazanç sağlayacak. Artık sürücüler sadece depolarını doldurmakla kalmayacak, aynı zamanda yaptıkları harcamalardan puan kazanarak bu puanları farklı alanlarda değerlendirme fırsatı bulacak.

EPDK’nın yeniden hayata geçirdiği sistemle birlikte araç sahipleri, hem akaryakıt alımlarında indirim avantajı elde edecek hem de istasyon marketlerinde günlük ihtiyaçlarını puan karşılığı karşılayabilecek.

Market raflarında yer alan gıda ürünlerinden içeceklere, kişisel bakım ürünlerinden küçük ihtiyaçlara kadar birçok harcama kalemi, biriken puanlarla alınabilecek. Böylece sürücüler, yolculuk sırasında yalnızca yakıt değil, alışveriş konusunda da ek kazanç sağlayarak bütçelerine katkıda bulunacak.