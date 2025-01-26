Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

İslam inancına göre, Hazreti Muhammed'in (SAV), Allah'ın daveti üzerine Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili, yurt genelinde idrak edildi.

MİRAÇ GECESİNDE BEŞ VAKİT NAMAZ FARZ KILINDI

Miraç gecesinde beş vakit namaz farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların bağışlanacağı müjdesi verildi ve "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti vahyolundu.

Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed'e İsra Suresi'nde de yer alan insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan ahlak ve fazilet düsturlarını bildirdi.

Müslümanlara Miraç Kandili'nde, namaz borcu olanların kılabildiklerince namaz kılması, namaz borcu olmayanların ise nafile namaz kılması, Kur'an-ı Kerim okuması, istiğfar ve dua tavsiye ediliyor.

CAMİLERE AKIN EDEN MÜSLÜMANLAR DUA ETTİ

Bu özel günde tüm Müslümanlar camilere akın ederek ve ellerini semaya açıp dua etti.

KIRKLARELİ

Kırklareli'nde camilerde Miraç Kandili dolayısıyla Hızırbey Camisi'nde kandil programı düzenlendi.

KAYSERİ

Kayseri'de Miraç Kandili dolayısıyla tarihi Hunat Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, vatandaşlar dua edip namaz kıldı.

MERSİN

Miraç Kandili dolayısıyla Mersin'in Yenişehir ilçesindeki 6 minareli Muğdat Camisi'nde program düzenlendi.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa’da Balıklıgöl yerleşkesindeki Dergah Camisi'nde Şanlıurfa Müftülüğünce Miraç Kandili programı düzenlendi.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş’taki camilerde Miraç Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

Abdülhamid Han Cami’nde miraç gecesi münasebetiyle vatandaşlar bir araya geldi. Düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

KIRŞEHİR

Kırşehir'deki Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

RAMAZAN AYI 1 MART'TA BAŞLAYACAK

Hazreti Muhammed'in, Allah'ın daveti üzerine Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili, yarın ve "ramazanın müjdecisi" Berat Kandili'nin 13 Şubat'ta idrak edilmesinin ardından Müslümanlarca "on bir ayın sultanı" olarak tanımlanan ramazan ayı 1 Mart'ta başlayacak.

Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 26 Mart'ta idrak edilecek ve Müslümanlar 30 Mart'ta Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.