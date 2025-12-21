Miss Turkey güzelini ilk tebrik eden annesi oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Miss Turkey Organizasyonu'nun bu yıl 43.'sü gerçekleştirildi.

Türkiye'yi uluslararası arenada temsil edecek olan genç kızların belirlendiği yarışmada, dereceye girenler belli oldu.

Zorlu eleme aşamalarını geçen 5 genç kız, Can Sandıkçıoğlu, Sabit Akkaya, Demet Şener, Kerim Senayi, Nursena Say, Gürhan Sayar ve Yasin Soy'dan oluşan jüri üyelerinin son değerlendirmelerine tabi tutuldular.

TÜRKİYE GÜZELİ BELLİ OLDU

Son aşamada jüri üyeleri, Sıla Saraydemir'i Türkiye'nin kraliçesi seçti.

Miss Turkey'in 1.'si seçilen 22 yaşındaki Saraydemir'in, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi olarak öğrenimine devam ettiği öğrenildi.

İLK ANNESİ TEBRİK ETTİ

Saraydemir'i ilk tebrik eden ise annesi oldu.

Kendisini tebrik etmeye gelen yan yana objektiflere poz veren Saraydemir'in annesiyle olan benzerliği gözden kaçmadı.

BAŞÖRTÜLÜ ANNESİNİN BOYNUNU KAPATTI

Türkiye güzelinin annesinin başörtülü oluşu ise dikkat çekti.

2.Sayfaofficial'ın görüntülediği gecenin bir diğer dikkat çeken anı ise, Saraydemir'in başörtüsü açılan annesinin boynunu örtmesi oldu.

Sosyal medyada tartışma yaratan görüntüler, kimileri için olumlu, kimileri için ise olumsuz eleştirilere neden oldu.