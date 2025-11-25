MİT Başkanı İbrahim Kalın, Katar Başbakanı ve Mısırlı mevkidaşıyla görüştü

- MİT Başkanı İbrahim Kalın, Kahire'de Katar Başbakanı ve Mısır İstihbarat Başkanı ile görüştü.
- Görüşmede, Gazze için ateşkesin ikinci aşamaya geçişi ve ABD ile iş birliği ele alındı.
- Ateşkesin devamlılığı ve ihlallerin önlenmesi için koordinasyonun güçlendirilmesi konusunda mutabık kalındı.
Mısır'da üçlü Gazze görüşmesi...
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Mısır'ın Başkenti Kahire'de önemli bir görüşme gerçekleştirdi.
KATAR BAŞBAKANI VE MISIRLI MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ
Kalın, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Âl Sani ve Mısır Genel İstihbarat Servisi Başkanı Hasan Reşat ile arabulucu ve garantörler olarak bir araya geldi.
GAZZE'DEKİ SON DURUM ELE ALINDI
Yapılan görüşmede, Gazze Şeridi’nde İsrail’in artan ihlallerine karşı ateşkes anlaşmasında ikinci aşamaya geçiş ve ABD ile iş birliği içerisinde ortak çabaların yoğunlaştırılması istişare edildi.
Görüşmede ayrıca ateşkesin devamlılığını sağlamak için her tür engelin bertaraf edilmesi ve ihlallerin önlenmesi noktasında Sivil Askeri Koordinasyon Merkezi (CMCC) ile koordinasyon ve iş birliğini güçlendirmeye devam edilmesi noktasında mutabık kalındı.
TÜRKİYE FİLİSTİNİN YANINDA MESAJI
Türkiye'nin her zaman olduğu gibi bundan sonra da tüm imkanlarıyla Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğinin altı çizildi.