MİT Başkanı İbrahim Kalın Suriye'de

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a gitti.

Burada Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya gelen Kalın, ikili ve bölgesel güvenlik meselelerini ele aldı.

"TÜRKİYE HER ZAMAN SURİYE'NİN YANINDA" VURGUSU

Güvelik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Kalın ve Şara arasında yapılan görüşmede, Suriye'nin toprak bütünlüğü, egemenliği, siyasi istikrarı ve toplumsal barışın öneminin altı çizilirken, Türkiye'nin her zaman Suriye'nin yanında olacağı bir kez daha vurgulandı.

Görüşmede, Suriye'nin yeni hükümetinin iç ve dış tehditlere karşı verdiği mücadeleye de değinilerek, Türkiye'nin, Şam yönetimine ihtiyaç duyduğu her türlü desteği vermeye hazır olduğu belirtildi.

SURİYELİ MÜLTECİLERİN GÜVENLİ GERİ DÖNÜŞLERİ

Terör örgütü DEAŞ ile mücadelenin de görüşüldüğü görüşmede, Suriye'de kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, sınır güvenliği ve gümrük kapıları, ekonomik şartların iyileştirilmesi ve Suriyeli mültecilerin gönüllü ve güvenli şekilde ülkelerine geri dönüşlerine yönelik meseleler de ele alındı.