Motorinde dev zam iptal oldu: Rakam güncellendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Araç sahiplerinin korkulu rüyası haline gelen akaryakıt zamlarında rüzgar tersine döndü

Orta Doğu'da ABD ve İran eksenli gerilimin azalması ve küresel piyasaların sakinleşmesi, pompaya yansıyacak rekor zammın önünü kesti.

DEV ZAM İPTAL OLDU

Motorine yapılması planlanan 2 lira 74 kuruşluk dev zam iptal edildi.

Ancak sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre tabela bu gece yine de değişecek.

2.74 TL'LİK ZAM NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Petrol piyasalarında savaş tedirginliği ile hızla yükselen Brent petrol, tansiyonun düşmesiyle birlikte gevşedi. Bu gelişme, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlamalarına doğrudan yansıdı.

Sektör temsilcileri, daha önce duyurulan ve sürücüleri endişelendiren 2 lira 74 kuruşluk zammın geri çekildiğini belirtti.

BU GECE YARISI 'MİNİ' ZAM GELİYOR

Büyük zammın iptal edilmesi sevindirici olsa da fiyat artışı tamamen rafa kalkmadı.

Edinilen son bilgilere göre motorin grubuna bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 20 kuruşluk sınırlı bir zam yapılacak.

Bu artışla birlikte dev zamma kıyasla araç sahiplerinin deposu daha az etkilenecek.

LPG'YE ZAM GELDİ

Motorinde ibre aşağı dönerken, otogaz (LPG) grubunda artış yaşandı.

Dün gece itibarıyla LPG'nin litre fiyatına 80 kuruşluk zam pompaya yansıdı ve fiyatlar güncellendi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 55,34 TL

Motorin: 57,46 TL (Bu gece +20 kuruş eklenecek)

LPG: 30,09 TL

ANKARA

Benzin: 56,24 TL

Motorin: 58,54 TL (Bu gece +20 kuruş eklenecek)

LPG: 29,97 TL

İZMİR

Benzin: 56,53 TL

Motorin: 58,81 TL (Bu gece +20 kuruş eklenecek)

LPG: 29,89 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.