Motorine indirim geliyor

Brent petrolde hareketlilik sürüyor ve bu durum akaryakıt fiyatlarını etkiliyor.

Vatandaşlar benzin, motorin ve otogaz fiyatlarını takibe devam ediyor.

Bu seferki gelişme, araç sahiplerini bir hayli sevindirecek.

MOTORİNE İNDİRİM YOLDA

Geçtiğimiz günlerde motorine gelen zam sonrası şimdi ise indirim bekleniyor.

KAÇ LİRA İNDİRİM YAPILACAK

Petrol fiyatlarında yaşanan gelişmeler motorinin litre fiyatına indirim olarak yansıyacak.

Motorinin litre fiyatının, salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 2,44 lira seviyesinde düşmesi bekleniyor.

60 LİRAYA ULAŞMIŞTI

20 Kasım'da 1,78 liralık zammın ardından motorin fiyatı 60 liraya ulaşmıştı.

3 BÜYÜKEHİRDE MOTORİNİN LİTRESİ NE KADAR

İstanbul'da motorinin litre fiyatının 59.47 liraya, Ankara'da 60.50 liraya, İzmir'de ise 60.84 liraya düşmesi bekleniyor.

AKARYAKITTAKİ İNDİRİM ENFLASYONU DA ETKİLİYOR

Akaryakıt fiyatlarına gelen indirim aylık enflasyonda da düşüşü tetikliyor. Kasım ayı enflasyonunun genel indirimler nedeniyle düşük gelmesi bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.