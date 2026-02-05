Zeydan Karalar tahliye edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Aziz İhsan Aktaş davasında yeni gelişme...

başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' davasında duruşma 7'nci gününde devam etti.

Sanıkların ifadeleri alınmaya devam edilirken akşam saatlerinde önemli bir gelişme yaşandı.

ZEYDAN KARALAR TAHLİYE EDİLDİ

1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri’de görülen davada, aralarında görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın da bulunduğu 9 kişi hakkında tahliye kararı verildi.

GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

Karalar, soruşturma kapsamında 5 Ocak 2025 tarihinde gözaltına alınmıştı.

Gebze'de gözaltına alınan Zeydan Karalar, İstanbul'a getirildi ve sağlık kontrolünden geçirildikten sonra tutuklanırken İçişleri Bakanlığı, Karalar'ın görevinden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.

AYLIK GELİRİNİ AÇIKLADI

Duruşmanın ilk gününde sanıklar aylık gelirlerinin miktarını hakimliğe bildirmişti.

Karalar burada verdiği ifadede aylık gelirinin 360 bin lira olduğunu söylemişti.

TAHLİYE EDİLENLERİN TAMAMI

Serbest bırakılanların tamamının listesi şu şekilde:

-Esenyurt Belediyesi çalışanı Cem Alper Akyüz

-Esenyurt Belediyesi memurlarından Ali Fırat Baycan

-Avcılar Belediyesi ihale alma yetkilisi İbrahim Koçyiğit

-Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Çalış

-Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın makam şoförü Mehmet Ataş

-Esenyurt Belediyesi’ne Destek Hizmetleri Müdürlüğü personeli Mert Çelik

-Esenyurt Belediyesi'nden Mali Hizmetler Müdürlüğü personeli Müzeyyen Karakaş

-İSFALT Muhasebe Müdürü Oktay Aktaş

NE OLMUŞTU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul'da bazı belediyelere, belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerinin organize edildiği ve bazı kişilerin ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığı iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan ve 30 Nisan 2025'te ilk etkin pişmanlık ifadesini veren Aktaş, daha sonra "ifademe eklemek istediklerim var" diyerek 11 Mayıs 2025'te ikinci ifadesini vermişti.

Aktaş, ifadesinde, başta Beşiktaş Belediyesi olmak üzere ihale aldığı belediyelerin maddi menfaat karşılığında hak ediş ödemelerini yaptıklarını belirtmişti.