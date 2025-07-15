MSB: 15 Temmuz’u unutmadık, unutturmayacağız

15 Temmuz 2016…

Türkiye Cumhuriyeti tarihine kara bir leke olarak geçen o gece, milletin yazdığı destanla aydınlığa kavuştu.

Devleti ele geçirmek isteyen FETÖ’cü cunta yapılanması, demokrasiyi tank paletleriyle ezmeye kalkıştı.

Ancak karşılarında milletin demirden iradesini buldular

CUNTACI ZİHNİYETİ BERABER PÜSKÜRTTÜK

Cumhurbaşkanı’nın çağrısıyla meydanlara dökülen milyonlar, bedenlerini siper ederek ihaneti durdurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin vatansever mensupları da cuntacılara karşı saf tutarak milletin yanında yer aldı.

Türkiye, tarihinin en büyük ihanet girişimlerinden birini geri püskürttü.

9 YIL GEÇTİ

Aradan geçen 9 yılda, o gecenin acısı da onuru da hafızalarda tazeliğini koruyor.

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla devlet kurumlarından da art arda mesajlar gelmeye devam ediyor.

"UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ"

Millî Savunma Bakanlığı, sosyal medya platformu X üzerinden yayımladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Vatanımıza ve demokrasimize kasteden FETÖ terör örgütünün ihanetini unutmadık, unutmuyoruz, unutturmayacağız.

15 Temmuz’da canı pahasına direnen aziz milletimizi ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin vatansever evlatlarını minnet ve saygıyla selamlıyoruz.

Demokrasi uğruna şehit düşen kahramanlarımızı rahmetle anıyor, gazilerimize sağlık ve huzur dolu bir ömür diliyoruz."