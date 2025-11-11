MSB: Kargo uçağımız Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 kargo uçağımız Gürcistan’da düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır" denildi.