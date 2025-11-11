MSB: Kargo uçağımız Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü

- MSB, Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelmek üzere havalanan C130 kargo uçağının Gürcistan'da düştüğünü açıkladı.
- Gürcistan makamları ile koordineli arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
- Detaylar henüz belli değil.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması...
MSB'den yapılan açıklamada bir kargo uçağının Gürcistan'da düştüğü duyuruldu.
"ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA BAŞLANMIŞTIR"
Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 kargo uçağımız Gürcistan’da düşmüştür.
Arama kurtarma çalışmalarına Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır.
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan yaşanan kazaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Görüntülerde yere savrulan uçağın dumanlar çıkarttığı görüldü.