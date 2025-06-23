MSB: Birliklerimiz güvende, gelişmeler takip ediliyor

İsrail'in 13 Haziran'da İran'a yönelik hava saldırıları ile başlayan karşılıklı misillemeler, ABD'nin İran'daki 3 nükleer tesisi bombalamasıyla farklı bir boyuta taşındı.

İran, daha önce de yaptığı gibi ABD'yi önce uyardı, ardından da Katar ve Irak'taki askeri üslere füze saldırısı gerçekleştirdi.

TÜRK ORDUSU TEYAKKUZ HALİNDE

Milli Savunma Bakanlığı, İran’ın bu akşam saatlerinde Katar ve Irak’ta bulunan ABD üslerine yönelik gerçekleştirdiği füze saldırıları sonrasında bölgede konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına ilişkin bir açıklama yaptı.

"HERHANGİ BİR GÜVENLİK ZAFİYET YOK"

Yapılan açıklamada, saldırıların ardından Türk askerî birliklerinde herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı vurgulanarak, "İran tarafından Katar ve Irak’taki ABD üslerine yönelik gerçekleştirilen ve kamuoyuna da yansıyan füze saldırıları sonrasında bölgede görev yapan birlik ve unsurlarımızda herhangi bir can ya da mal kaybı söz konusu değildir. Herhangi bir güvenlik zafiyeti bulunmamaktadır" denildi.

"HER TÜRLÜ SENARYOYA HAZIRLIKLIYIZ"

MSB, bölgedeki gelişmelerin yakından izlendiğini belirterek, olası risklere karşı gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığını şu ifadelerle duyurdu:

Birliklerimizde tüm güvenlik önlemleri alınmıştır. Hem personelimizin emniyeti hem de görev sahasındaki istikrarın korunması amacıyla tüm askeri unsurlarımız yüksek teyakkuz halindedir. Gelişmeler, hem karargâh seviyesinde hem de sahada anlık olarak izlenmekte, muhtemel senaryolara karşı hazırlıklarımız devam etmektedir.

Açıklamada ayrıca, Türkiye’nin bölgede istikrarın korunması ve gerilimin daha da tırmanmaması yönündeki tutumunu sürdüreceği belirtildi.