THY duyurdu: Orta Doğu seferleri iptal edildi

Sıcak dakikalar yaşanıyor...
ABD'nin İran'a saldırısı sonrası Orta Doğu'da gerilim tırmanırken, İran'dan yeni hamle geldi.
İran, ABD'ye misillemede bulundu.
KATAR'DAKİ ABD ÜSSÜ HEDEF ALINDI
Son dakika gelişmesinde İran, Katar'daki ABD üssünü hedef aldı. Saldırı sonrası, Katar Doha'dan patlama sesleri duyuldu.
İran operasyonun adının 'Büyük Fetih Müjdesi' olduğunu bildirdi.
ABD basınından edinilen bilgilerde, İran'ın ABD üssüne 6 füze attığı açıklandı. İsrail Medyası ise ABD üssüne 10 füze atıldığını paylaştı.
THY, BAZI SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri, sosyal medya platformu X üzerinden yaşanan sıcak gelişmeye ilişkin bilgilendirmede bulundu.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Değerli Yolcularımız,
23 Haziran 2025 tarihine planlı Bahreyn, Dammam, Doha, Dubai, Kuveyt, Abu Dabi ve Maskat seferlerimiz iptal edilmiştir.
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