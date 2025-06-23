THY duyurdu: Orta Doğu seferleri iptal edildi Türk Hava Yolları Basın Müşaviri tarafından yapılan açıklamada, THY'nin 23 Haziran 2025 tarihine planlı Bahreyn, Dammam, Doha, Dubai, Kuveyt, Abu Dabi ve Maskat seferlerinin iptal edildiği öğrenildi.