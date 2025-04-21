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Haber Merkezi

Kahraman Mehmetçik, dağ taş demeden görevini sürdürüyor.

Bu kapsamda görüntüler de gelmeye devam ediyor.

Irak'ın kuzeyinde faaliyetlerini sürdüren Mehmetçik, terör örgütü PKK'ya ait mağara tespit etti.

"FAALİYETLERİMİZ ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR"

Görüntüler, Milli Savunma Bakanlığı (MBS) sosyal medya hesabından "Irak’ın kuzeyinde arama-tarama faaliyetlerimiz aralıksız devam ediyor." notuyla paylaşıldı.

"MAĞARADA SİLAH, MÜHİMMAT VE YAŞAM MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ"

Milli Savunma Bakanlığı X hesabında yapılan paylaşım şöyle: