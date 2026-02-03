MSB paylaştı: Kahraman Mehmetçiklerimiz, vatan nöbetinde

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türk Silahlı Kuvvetleri karada, havada ve denizde çalışmalarını sürdürüyor.

Birçok bölgede önemli çalışmalar yürüten Türk ordusu, hudut hattında da faaliyet gösteriyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

"MEHMETÇİKLERİMİZ VATAN NÖBETİNDE"

Bölgedeki devriyeye ilişkin fotoğraflar paylaşılırken "Kahraman Mehmetçiklerimiz, vatan nöbetinde.

Onları ne kar ne keskin soğuk ne de zorlu arazi durdurabilir!" denildi.

"KEŞİF, GÖZETLEME VE PUSU FAALİYETLERİ"

Paylaşımda ayrıca "3’üncü Ordu Komutanlığı birliklerince; zorlu hava ve arazi şartlarında, hudut hatlarımızın emniyetine yönelik keşif, gözetleme, pusu ve devriye faaliyetlerine aralıksız devam ediliyor." ifadelerine yer verildi.

YASA DIŞI GÖÇE GEÇİT VERİLMİYOR

Bakanlık tarafından geçtiğimiz hafta yapılan açıklamaya göre; 7 gün 24 saat esasıyla en üst seviyede güvenliğin tesis edildiği hudutlarda, yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 173 şahıs yakalandı, 876 şahıs ise hududu geçemeden engellendi.

Böylece yıl içerisinde sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 519, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 4 bin 404 oldu.