MSB, Rusya'daki Suriye toplantısının ayrıntılarını paylaştı Suriyeli mültecilerin dönüşüyle ilgili çabaların yoğunlaştırılması konusu ele alındı. Şam ile ilişkilerin normalleştirilmesi ve terörle mücadele de gündemdeydi.

AA & Ensonhaber

Moskova, Türkiye-Rusya-Suriye-İran arasındaki dörtlü toplantıya ev sahipliği yaptı.

Toplantıya Türkiye'yi temsilen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan katıldı.

Moskova'da dörtlü toplantı

Akar ve Fidan'ın yanı sıra Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye Savunma Bakanı Korgeneral Ali Mahmud Abbas ile İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Reza Aştiyani ve bu ülkelerin istihbarat başkanları toplantıda hazır bulundu.

Türkiye-Suriye ilişkileri için somut adımlar atılacak

Kritik görüşmenin içeriğine dair Milli Savunma Bakanlığı (MSB) açıklama yaptı.

Dörtlü toplantıda, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesi alanında atılabilecek somut adımların ele alındığı belirtildi.

Suriyeli mültecilerin dönüşü için çabalar yoğunlaştırılacak

Terör örgütleriyle mücadele ve Suriyeli mültecilerin geri dönüşünün de konuşulduğu ifade edilerek şunlar aktarıldı:

Suriye topraklarında her şekliyle terör örgütleri ve tüm aşırılıkçı gruplarla mücadele konuları görüşüldü.



Suriyeli mültecilerin topraklarına dönmesine yönelik çabaların yoğunlaştırılması konuları ele alındı.

Rusya: Bölgedeki durumu değiştirecek

Rusya, Türkiye-Suriye ilişkilerinin iyileşmesinden yana olduğunu söylüyor.

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, iki ülke ilişkilerinin gelişmesinin, bölgedeki durumda önemli değişiklikler oluşturacağını belirterek, destek sunmaya hazır olduklarını ifade etmişti: