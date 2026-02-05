MSB: SDG ve Suriye arasındaki anlaşmayı memnuniyetle karşıladık

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bakanlık toplantıda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Suriye yönetimi ile YPG arasında ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varılmıştı.

"SDG VE SURİYE ARASINDAKİ ANLAŞMAYI MEMNUNİYETLE KARŞILADIK"

Suriye'deki son durumun değerlendirildiği toplantıda, entegrasyon sürecine ilişkin "Süreci sahada yakından takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Ülkede hükümet ile SDG arasındaki anlaşmanın memnuniyetle karşılandığı belirtilerek sürecin, karşılıklı güven esasına dayalı olarak yürütülmesinin beklendiği ifade edildi.

"SÜRECİ SAHADA, YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Bakanlık açıklamasında ayrıca şu sözlere yer verdi:

30 Ocak’ta Suriye Hükümeti ile SDG arasında entegrasyona yönelik yeni bir anlaşmanın imzalanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Süreci sahada yakından takip ediyoruz.



Entegrasyonun; Suriye'nin üniter yapısını ve 'tek devlet, tek ordu' ilkesini güçlendirecek biçimde hayata geçirilmesinin önemini bir kez daha vurguluyor, planlanan tüm faaliyetlerin şeffaflık ve karşılıklı güven esasına dayalı olarak yürütülmesini bekliyoruz.

"BÖLGEDE HUZUR ORTAMININ EN KISA SÜREDE TESİS EDİLMESİNİ TEMENNİ EDİYORUZ"

Bölge halkının uzun süredir özlem duyduğu barış, huzur ve istikrar ortamının en kısa sürede tesis edilmesini temenni ediyoruz.



Entegrasyon süreci kapsamında yapılacak görevlendirmelerin ise, Suriye makamlarının devlet aklıyla yapacağı değerlendirmeler ve olumlu sonuçlanacak güvenlik soruşturmaları temelinde gerçekleştirileceğini değerlendiriyoruz.

MIÇOTAKIS'E 12 MİL MESAJI: ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in önümüzdeki haftalarda Türkiye'ye yapması planlanan ziyaret gündemdeki yerini korurken Miçotakis'in, son açıklamasında Ege'de 12 milin 'vazgeçilmez' olduğu yönündeki ifadeleri, Ankara'da tepkiyle karşılandı.

Miçotakis'in açıklamalarına şu sözlerle tepki gösterildi:

"Yunan politikacıların Ege Denizi'nde kara sularını 12 mile çıkarma söylemleri konusunda ülkemizin tutumu nettir. Türkiye olarak, Ege'de adil, hakkaniyetli ve uluslararası hukuk ilkelerine uygun bir deniz yetki paylaşımının ancak karşılıklı diyalog ve iyi niyet çerçevesinde mümkün olabileceğini savunuyoruz.

Yunanistan'ın mevcut anlaşmazlıkları göz ardı eden ve Türk tarafının haklarını ihlal eden tek yanlı tasarrufları, iddiaları ve açıklamaları uluslararası hukuka aykırıdır ve kabul edilemez. Bu açıklamalar ülkemiz açısından hiçbir hukuki sonuç doğurmamaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetleri Mavi Vatan anlayışı doğrultusunda, ülkemizin deniz yetki alanlarında her türlü hak ve menfaatini korumaya yönelik görevini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir."

SOMALİ-TÜRK GÖREV KUVVETİ HAVA UNSUR KOMUTANLIĞI

Somali'de konuşlu Somali-Türk Görev Kuvveti ile Hava Unsur Komutanlığımız; askeri yardım, eğitim ve danışmanlık faaliyetleriyle Somali'nin terörle mücadele kapasitesinin geliştirilmesine katkı sunmayı sürdürmektedir.



Somali’deki Hava Unsur Komutanlığımız yeni görevlendirmelerle güçlendirilmiştir. Yeni görevlendirilen unsurlarımız da Somali'nin terörle mücadelesine katkı sağlayacaktır.

TÜRKİYE-MISIR ASKERİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Çerçeve Anlaşması, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Sayın Abdülfettah Es-Sisi'nin riyasetinde, 04 Şubat 2026 tarihinde Kahire'de Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler ve Mısırlı mevkidaşı arasında imzalanmıştır. Söz konusu anlaşmayla belirlenen asker, iş birliği alanlarında bilgi ve uzmanlık teatisi yoluyla savunma iş birliğinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

"5 PKK'LI DAHA TESLİM OLDU"

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, beka ve güvenliğimize yönelen risk ve tehdit unsurları ile mücadelesini sınırlarımızda ve ötesinde kararlılıkla sürdürmektedir.



Devam eden operasyon ve arama-tarama faaliyetleri kapsamında hafta içerisinde; 5 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, harekat bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmaları sürdürülmüştür. Menbic'de imha edilen 2 kilometre tünel ile birlikte Suriye harekat alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 755 (Tel Rıfat: 302 / Menbic 453) kilometreye ulaşmıştır.

HUDUTLARDA 644 KAÇAK DAHA YAKALANDI

Kademeli güvenlik sistemi ve teknoloji destekli tedbirlerle yasa dışı geçiş ve kaçakçılıkla mücadelenin aralıksız devam ettiği hudutlarda hafta boyunca; 16'sı terör örgütü mensubu olmak üzere, 125 şahıs yakalandı, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 644 oldu.



Hafta içerisinde engellenen bin 486 şüpheli ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 5 bin 890'a ulaştı. Yine, bu hafta içerisinde; Hakkari ve Van hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde toplam 77 kilogram (77 bin 338 gram) uyuşturucu madde ele geçirildi.

TSK, STEADFAST DART 2026'YA KATILACAK

"NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığınca, 8-20 Şubat tarihleri arasında Almanya'da icra edilecek ve NATO'nun 2026 yılının en geniş kapsamlı tatbikatı olan Steadfast Dart 2026'ya, Türk Silahlı Kuvvetleri; kara ve deniz unsurlarından oluşan yaklaşık 2 bin kişilik bir kuvvet ile katılacaktır."

"İSRAİL'İN BARIŞ PLANI'NA RİAYET ETMESİNİ BEKLİYORUZ"

MSB, İsrail'in Gazze saldırılarını sürdürmesini de büyük bir tepkiyle karşıladı:

Kalıcı ateşkesin tesis edilmesini ve Gazze'nin yeniden istikrara kavuşturulmasını beklediğimiz bir dönemde İsrail'in 31 Ocak'ta Gazze'de gerçekleştirdiği ve çok sayıda masum insanın hayatını kaybetmesine yol açan saldırılarını kınıyoruz.



İsrail tarafından Lübnan'a yapılan saldırılar da istikrara ve kalıcı barışın sağlanmasına engel olmaktadır.



Beklentimiz, İsrail'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla kabul edilen Barış Planı'na riayet etmesi, ateşkese uyması ve insani yardımların Gazze'ye ulaştırılmasına izin vermesidir.

ENVANTERE YENİ ÜRÜNLER GİRDİ

"29 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen '5'inci Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı'nda Askeri Deniz Platformları Ürün Grubu 2025 Yılı İhracatında Birinci, Toplam Savunma İhracatında 7'nci olan Bakanlığımıza bağlı ASFAT'ı bir kez daha kutluyoruz.

Diğer yandan, hafta içerisinde başta Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olmak üzere dost ve müttefik ülkeler ile uluslararası iş ortaklarına muhtelif adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatını tamamlayan Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi (MKE) tarafından; Mısır ile savunma sanayii alanındaki somut ve stratejik adımlarımızın bir yansıması olarak Mısır Savunma Bakanlığı ile imzalanan sözleşme kapsamında Mısır'da 155 mm Uzun Menzilli Topçu Mühimmat Fabrikası ile Fişek Üretim Tesislerinin kurulmasına yönelik sözleşme imzalandı, kurulumu yapılacak üretim tesislerinin yönetimi ve Mısır ile bölge coğrafyasında ihracat potansiyelinin artırılması maksadıyla MKE ile Mısır makamları arasında ortak şirket kurulmasına yönelik anlaşmaya varıldı.

Yine Mısır'a MKE TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi ihracatı gerçekleştiren şirket, 8-12 Şubat tarihleri arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek Dünya Savunma Fuarı’na (WDS) katılacak.

Ayrıca, Hava Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda; ASELSAN tarafından üretilen ALP 100-G Alçak İrtifa Radar Sistemi ve Arayıcı Başlık Radarları ile Orta Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi SİPER-1 Bataryası envantere alındı."