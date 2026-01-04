MSB: Yılın ilk gününde Gök Vatan semalarındaydık

- Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetlerinin 2026'nın ilk gününde görev uçuşlarını gerçekleştirdiğini duyurdu.
- Bandırma'daki 6’ncı Ana Jet Üs Komutanlığı, yılın ilk uçuşlarını icra etti.
- MSB, sosyal medya üzerinden paylaştığı görüntülerle, görev bilincini vurguladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2026 yılının ilk gününde Türk Hava Kuvvetlerine bağlı unsurların planlı görev uçuşlarını başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu. İlk görev uçuşunun, Balıkesir’in Bandırma ilçesinde konuşlu 6’ncı Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından icra edildiği bildirildi.
GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI
MSB’nin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda, yılın ilk görev uçuşlarına ait görüntülere de yer verildi. Paylaşımda, Türk Hava Kuvvetlerinin yeni yıla da görev bilinciyle başladığı vurgulandı.
"HER ZAMAN OLDUĞUMUZ YERDEYİZ"
Bakanlığın paylaşımında, “Yılın ilk gününde de her zaman olduğumuz yerde; Gök Vatan semalarındaydık” ifadeleri kullanılarak, hava unsurlarının kesintisiz görev anlayışına dikkat çekildi.